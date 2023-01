Dizer que o Papa toma droga todo dia foi ousadia que John Lennon cometeu há 50 anos

Compartilhe















Janeiro de 1973. 50 anos atrás. Em meio à notícia de que a guerra do Vietnã estava acabando, finalmente chega às lojas de discos do Brasil o álbum Some Time in New York City, de John Lennon e Yoko Ono. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, o disco duplo havia sido lançado em junho de 1972, mas, no Brasil, o que se dizia era que a Odeon enfrentara problemas com a Censura para colocar o LP no mercado. Verdade? Lenda? Nunca saberemos.

O que fortalecia a tese de que a Censura dificultara a edição brasileira de Some Time in New York City era o fato de que, até então, o primeiro álbum solo de Lennon – o excepcional John Lennon/Plastic Ono Band – permanecia inédito no Brasil, dois anos após o seu lançamento. O uso do palavrão “fuck” numa letra acabara por retardar por quatro anos a inclusão do Plastic Ono Band no catálogo da Odeon.

Há 50 anos, quando as lojas botaram em suas vitrines o álbum Some Time in New York City, o que chamava a atenção das pessoas era a foto, na capa, do líder chinês Mao Tsé-Tung e do presidente americano Richard Nixon – os dois completamente nus, como se estivessem dançando um rock. Uma montagem, claro. E uma provocação bem ao estilo de Lennon.

A capa é um primor. A primeira página de um jornal. As “notícias” são as letras das canções. O nome do disco – Some Time in New York City – é como se fosse o nome do jornal. E brinca, naturalmente, com o New York Times. O ano era 1972, e John Lennon e Yoko Ono começavam a morar em Nova York.

Veja também A Academia tem sido injusta com o grande Steven Spielberg

“O Papa toma droga todo dia”, diz a letra do rock New York City. Lennon juntara-se ao grupo Elephant’s Memory Band para fazer seu álbum mais político. Ficou assim: Plastic Ono Elephant’s Memory Band.

Um baladaço feminista abre o repertório. “A mulher é o negro do mundo” – cabia bem no debate daquela época. No de hoje, não tenho tanta certeza. A resposta fica para quem tem lugar de fala.

“Não há muita diferença entre Mao e Nixon se eles estiverem nus” – diz Yoko na letra de We’re All Water. Somos todos água de rios diferentes. Uma montagem dos dois dançando nus ilustra a “notícia”.

O massacre de Ática, a prisão de Angela Davis, o domingo sangrento (muitos anos antes do U2) e a sorte da Irlanda – são temas das canções. As vozes de John e Yoko se alternam, às vezes estão juntas. Some Time in New York City é panfletário, sim, mas é um panfleto inteligente.

Um disco bônus reúne faixas ao vivo em Londres (Lennon, Yoko e uma all star band) e em Nova York (Lennon, Yoko e Frank Zappa). Esse álbum é uma grande evocação do tempo em que foi gravado. E um retrato fidelíssimo do encontro de John com Nova York. “Que pasa, New York? Que pasa, New York?”

john lennon

Some Time in New York City

Silvio Osias

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Silvio Osias

Devo argumentar que isto é Bossa Nova, que isto é muito natural

Silvio Osias

A Academia tem sido injusta com o grande Steven Spielberg

Silvio Osias

Pense no Brasil. Chore pelo indígena brasileiro

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter