Segundo dia do projeto Férias no Parque reúne programação para toda a família

Quem optou pelo lazer em família no Parque Solon de Lucena neste sábado (13) encontrou brincadeiras, sorteio de brindes, espaço para piquenique, pontos de gastronomia, parque de diversão, brinquedos infláveis, aluguel de patinetes e bicicletas, além da segurança de poder aproveitar tudo isso sem preocupação, em um ambiente ao ar livre. No segundo dia de programação do Projeto Férias no Parque, o palhaço Docinho fez a festa da criançada, que aproveitou ao máximo todas as brincadeiras.

Mônica Santana é nutricionista e ao lado seu filho, Kaleb, de cinco anos, veio conferir o projeto pelo segundo ano. “Ano passado não perdemos nenhum dia. Meu filho é autista e esse tipo de programação é muito importante para ele, porque proporciona interação com outras crianças. Sábado passado ele esteve aqui, participou da contação de história e das brincadeiras, aprendeu até coreografias novas. O projeto está lindo e todo mundo precisa conferir, porque o espaço é organizado, tudo ao ar livre, ambiente seguro, muito bom”, destacou.

Vitória Sousa tem oito anos e mora no Valentina. Foi com a avó, a tia e os primos aproveitar o Férias no Parque. “Eu adorei, porque tem vários brinquedos pra gente brincar, dá pra correr e o que eu mais gostei foi do show do palhaço, que sorteou brindes. O meu primo foi o vencedor e a gente ganhou ingressos para o parque de diversão”, comemorou.

Fabiana Sousa, dona de casa, acompanhou a filha e os sobrinhos no passeio. “Achei muito legal, entretenimento para as crianças gastarem energia neste mês de férias. Nem todo mundo tem condição financeira de tá levando eles pra shoppings e aqui tem muita opção acessível, shows de graça, muito bom mesmo”, destacou.

O projeto Férias no Parque é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com apoio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Guarda Civil Municipal (GCM) e o Euro Parque. A edição de janeiro contará com mais dois sábados de programação, com apresentações no palco principal, localizado próximo ao monumento ‘A Pedra do Reino’, sempre a partir das 17h.

“A gente teve essa iniciativa para proporcionar opções de lazer acessíveis para a população no mês das férias escolares e foi um sucesso. Começamos em janeiro do ano passado, fizemos também em julho e a população abraçou demais o projeto. O mais interessante é que, além de proporcionar uma programação para a família, também fomentamos a economia dos microempreendedores que atuam aqui, seja nos quiosques ou os comerciantes que atuam de maneira móvel no Parque”, destacou secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro.

Programação – Férias no Parque

Dia 20 Show: Michael Jackson Cover

Dia 27 Espetáculo: Troca-se histórias por brincadeiras