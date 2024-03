Saiba onde se vacinar em João Pessoa contra a Covid-19, dengue e outras doenças

Para garantir o cuidado e a assistência preventiva, a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza, neste sábado (9), de três pontos móveis para vacinação com a oferta de todos os imunizantes que fazem parte do calendário de rotina, contra dengue – para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos – e para as pessoas que precisam iniciar ou completar o esquema vacinal contra Covid-19. As vacinas estão disponíveis no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, com atendimento das 10h às 16h; no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, das 8h às 16h; e no Shopping Tambiá, na área central da cidade, das 9h às 16h.

Já o Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, estará aberto no final de semana, das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes. Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Os imunizantes que protegem contra a Covid-19 podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais, de acordo com as recomendações e orientações do Ministério da Saúde.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber as demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Saiba os locais para vacinação neste sábado (9):

Home Center Ferreira Costa

Horário: 8h às 16h

Shopping Tambiá

Horário: 9h às 16h

Shopping Sul

Horário: 10h às 16h

Centro Municipal de Imunização (sábados e domingos)

Horário: 8h às 12h