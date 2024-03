Na CBN, Cabo Gilberto afirma que é o novo presidente do PL em João Pessoa

O deputado federal Cabo Gilberto (PL) afirmou, em entrevista à CBN Paraíba nesta sexta-feira (8), que vai voltar a assumir a presidência do PL em João Pessoa. O partido estava sendo comandado na capital pelo ex-ministro e pré-candidato a prefeito da capital, Marcelo Queiroga, desde setembro do ano passado.

A decisão, segundo ele, foi tomada após acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Cabo Gilberto teve uma agenda com Bolsonaro ontem.

Cabo Gilberto também conquistou o direito de coordenar as articulações para as eleições na região metropolitana de João Pessoa. Isto inclui as cidades de Bayeux, Santa Rita, Cabedelo e Conde.

Com o arranjo, o presidente estadual do PL, o deputado federal Wellington Roberto, deve deixar de tomar decisões na região e ficaria responsável apenas pelo processo de costura política no Cariri e Sertão paraibano, onde tem maior acesso.

Apesar das mudanças, a legenda na capital continua disponível para a pré-candidatura do ex-ministro Marcelo Queiroga, nome de preferência de Wellington Roberto e também de Bolsonaro. Foi um gesto de paz após embates do Cabo Gilberto, ladeado pelo deputado Wallber Virgolino e pelo comunicador Nilvan Ferreira, que queria escolher o nome.

De acordo com o parlamentar, ficou definido na reunião com Bolsonaro que o grupo do PL vai discutir com o Procurador da Fazenda Nacional, Sérgio Queiroz, um “projeto capaz” de mudar a cidade. O procurador, que se filiou recentemente ao Partido Novo, é cotado para entrar na disputa.