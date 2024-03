Servidoras da Semob-JP são recebidas com café da manhã e música ao vivo

08/03/2024 |

10:30 |

22

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, as servidoras da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) foram recepcionadas, nesta sexta-feira (8), na sede da autarquia, no Cristo Redentor, com café da manhã e música ao vivo. A homenagem às mulheres que desempenham funções importantes para garantir um trânsito seguro e um transporte público de qualidade na Capital, demonstra o reconhecimento da gestão da autarquia pelo trabalho das mulheres.

O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Expedito Leite Filho, destacou a importância do trabalho das mulheres para a gestão municipal, em especial na Semob-JP. “Essa homenagem é um reconhecimento da importância de todas as mulheres que participam decisivamente no planejamento e na execução dos projetos da Semob para garantir o êxito das ações que realizamos para que a população tenha um trânsito seguro e um transporte público eficiente, obrigado a todas”, disse Expedito.