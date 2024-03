Mulheres representam 66% dos servidores da Prefeitura e se destacam em cargos de comando e no cuidado com a Capital

A força do trabalho das mulheres é determinante para os bons resultados apresentados pela Prefeitura de João Pessoa. E se o lema é ‘cidade que cuida’, é graças ao olhar feminino e dedicação delas diariamente em todos os setores da administração pública municipal. Isso porque os quadros da prefeitura são predominantemente femininos, com 66% da equipe sendo mulheres. Elas estão em cargos de comando e decidindo efetivamente os rumos da Capital em áreas como saúde, educação, assistência social, trabalho, entre outros. Para auxiliar nisso, a Secretaria de Administração (Sead) prepara o lançamento da Escola de Governo Municipal, garantindo mais qualificação e desenvolvimento de novas habilidades para as servidoras.

“Estamos vivendo um momento muito representativo, onde cada vez mais se ampliam as oportunidades para que as mulheres possam desenvolver os seus talentos através do trabalho, das suas ideias e sendo participativas nos debates. E tenho absoluta certeza que quanto mais elas participarem, trazendo a sua sensibilidade e responsabilidade, elas irão contribuir para que esta sociedade seja mais justa, mais humana e mais inclusiva. Então, pra mim, é motivo de satisfação contar com um percentual tão presente de mulheres em todos os níveis da gestão, porque dessa forma, além da capacidade e compromisso, traz também o jeito da mulher que quer o melhor para todos”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

De acordo com dados da Secretaria de Administração (Sead), dos 33 mil servidores municipais, 22 mil são mulheres – entre ativas e aposentadas. A servidora mais antiga é dona Terezinha Oliveira da Silva, de 74 anos. Ela ingressou na Prefeitura em 1968 como serviço prestado e, no dia 01/01/1969, se tornou funcionária efetiva da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). São quase 56 anos de dedicação à Capital. “Construí minha vida inteira como servidora da Prefeitura. Já vi muito da história da cidade se passar enquanto trabalho aqui. Pretendo me aposentar, mas quero chegar aos meus 75 anos trabalhando. Não sabia que era a funcionária mais antiga e me sinto muito bem com isso. Gosto muito do meu trabalho, das pessoas que trabalham comigo, todo mundo é meu amigo. Eu era protocolista, mas agora sou agente administrativa”, afirmou.

Em secretarias como Educação, Habitação e Desenvolvimento Econômico e Trabalho, mulheres estão à frente pensando nas políticas públicas e fazendo a diferença na vida de milhares de pessoenses. Na Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), as ações para garantir os direitos dos cidadãos e inclusão social, o cuidado com as pessoas mais carentes, estão sob comando também de uma mulher, a assistente social Norma Gouveia.

“A presença da mulher na gestão pública é um marco de avanço na defesa de direitos humanos e cidadania. Somos resultado de muitas lutas. Cada vez mais qualificadas, com capacidade de desempenhar e exercer as diversas atividades para a mudança social, vamos ocupando espaços de decisões, contribuindo para o bem-estar coletivo. Compor a gestão na área social é desafiador porque as desigualdades ainda são obstáculos a serem superados, mas também é gratificante porque é nessa atuação que podemos praticar a defesa dos direitos das pessoas. Somos seres humanos e precisamos nos entender dessa forma: iguais”, afirmou.

A secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), Vaulene Rodrigues, destaca a importância da representatividade feminina no poder público. “É muito gratificante ocupar um espaço simbólico de inspiração para tantas mulheres que desejam se posicionar de forma representativa na gestão pública. Nossa gestão tem um olhar sensível à presença feminina nos cargos internos de comando. E com políticas para atingir o desenvolvimento de potencialidades e habilidades dos nossos quadros, reflete um compromisso com a diversidade e a inclusão, essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes e sensíveis às necessidades de todos os cidadãos”, declarou.

São mulheres também os cargos de direção em vários setores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O Hospital Municipal Santa Isabel e o Hospital Municipal do Valentina têm como diretoras gerais mulheres, assim como as quatro Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) da Capital.

Valorização – A Sead, secretaria responsável pela política de valorização dos servidores, vai lançar, nos próximos dias, o início das atividades da Escola de Governo Municipal, com foco em oferecer cursos e workshops de qualificação para os quadros da administração pública da Capital. E, claro, as servidoras municipais serão beneficiadas adquirindo novos conhecimentos e habilidades para o exercício de suas funções.

“Reconhecemos a vital importância da capacitação das gestoras e estamos comprometidos em fortalecer suas habilidades, oferecendo programas de formação direcionados às servidoras municipais. Assim, celebramos este Dia da Mulher destacando o papel crucial das mulheres no serviço público e reiterando nosso firme apoio à promoção de suas competências, impulsionando, por conseguinte, a prestação de um serviço público de qualidade”, afirmou a chefe da Divisão Pedagógica da Escola de Governo Municipal, Adriana Weiga.

Além disso, a Prefeitura garante o pagamento dos salários sempre dentro do mês trabalhado, 13° salário pago 1ª parcela em junho e a 2ª em dezembro e reajustes salariais. Essa garantia dá tranquilidade às nossas servidoras para o planejamento familiar e para honrar seus compromissos em dia.