ASSISTIR Canadá x Guadalupe E Guatemala x Cuba AO VIVO COPA OURO , HOJE (27/06) – BOLA ROLANDO

A PARTIDA Canadá x Guadalupe E Guatemala x Cuba ACONTECE hoje, HOJE (27/06) ÀS 20 HORAS. As eliminatórias da América do Norte e Central da Concacaf COPA OURO , seguem empolgando o amante por futebol daquela região onde o futebol é uma paixão, mas sem grande destaque mundial ainda. O os times lutarão pela vaga na Copa do Catar de 2022 e para tal, precisam vencer as partida em seus domínios. A competição classificará 2 seleções dentre as 55 seleções que disputam a competição.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções da CONCACAF, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

Onde assistir Canadá x Guadalupe E Guatemala x Cuba COPA OURO, AMÉRICA CENTRAL E DO NORTE

Portanto, as Eliminatórias da Copa do Mundo , não tem transmissão para o Brasil. O ARENA TNT SPORTS e canais Turner transmitirão todas as principais partidas EUROPEIAS, mas não desta região . Entretanto, alguns jogos podem ser transmitidos de graça pelo Youtube/FACEBOOK.

Canada Borjan; Adekugbe, Vitoria, Miller; Laryea, Eustaquio, Osorio, Ahmed; Hoilett, Cavallini, Shaffelburg

Guadeloupe Rouyard; Alphonse, Avinel, Gravillon, Lina; Annette, Solvet, Plumain, Rotsen, Archimede; Tell

Guatemala Jerez; A. Herrera, Pinto, Gordillo, Morales; Sequen, Altan, Mejia; Mendez-Laing, Rubin, Archila

Cuba Sanchez; Morejon, Perez, Mendez, Cavafe, Corrales; Paradela, A. Hernandez; Reyes, Ruiz, Matos

CONCACAF NATIONS LEAGUE

A Liga das Nações da CONCACAF é um torneio de futebol disputado pelas seleções principais afiliadas a CONCACAF. As partidas serão disputadas nas datas atualmente alocadas para os amistosos internacionais no Calendário Oficial de Partidas Internacionais da FIFA.

A primeira edição do torneio acontecu em setembro de 2019, com os Estados Unidos campeão.

A competição serve como seletiva para a Copa Ouro da CONCACAF e base para o ranking que organiza as equipes em fases iniciais das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os países são organizados em três ligas de acordo com o nível técnico das seleções, havendo ao final da competição, além da premiação aos campeões, a adoção de ascenso e descenso.

