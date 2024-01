Projeto Férias no Parque reúne apresentações infantis e amplia programação para sábados e domingos

Quem optar pelo lazer em família neste fim de semana vai ter acesso a uma programação infantil especial no Parque Solon de Lucena, com uma série de atividades lúdicas para envolver a criançada. O terceiro fim de semana do projeto ‘Férias no Parque’ contará com atrações no sábado (20) e no domingo (21). A iniciativa é da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com o apoio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), Funjope e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Além das atrações, o espaço conta com diversos pontos de gastronomia, espaço para piquenique, parques de diversão e brinquedos infláveis, tudo com uma vasta área para a prática de atividade física. Abrindo a programação deste sábado, a partir das 17h, acontece o espetáculo ‘Troca-se histórias por brincadeiras’. Já no domingo, a animação fica por conta da apresentação de ‘O menor circo do mundo’.

O palco está localizado próximo ao monumento ‘A Pedra do Reino’, com uma estrutura coberta, som, iluminação e painel de LED. Lembrando que o local também conta com parque de diversões, com brinquedos para todas as faixas etárias, a partir de R$8. Há amplo espaço para a prática de atividade física com as crianças, como bike e caminhada, além de área para piquenique e lanches.

“A cada final de semana a adesão do público tem aumentado e, pensando nisso, resolvemos ampliar o projeto para o sábado e o domingo, por meio de parceria com a Sedec. Estamos unindo iniciativas de duas secretarias para fazer a diferença na vida da criançada que está de férias e mora em João Pessoa, em alguma cidade da região metropolitana ou que está visitando a nossa cidade”, destacou Fábio Carneiro, secretário de Desenvolvimento Urbano da Capital.

Programação de janeiro do Férias no Parque:

Sábado (20)

Espetáculo: Troca-se histórias por brincadeiras

Domingo (21)

Espetáculo: O menor circo do mundo

Sábado (27)

Show: Michael Jackson Cover

Domingo (28)

Show: Bailinho de Carnaval, com animação artística do Studio de Dança Sérgio Nazza e Orquestra de Frevo da Sedec