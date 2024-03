onde assistir, arbitragem e retrospecto

Botafogo-PB x Fortaleza é um dos jogos da 5ª rodada da Copa do Nordeste 2024. Paraibanos e cearense se enfrentam nesta quinta-feira (7), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, a partir das 19h. Ambas as equipes estão no G-4 dos seus respectivos grupos e lutam para manter as posições.

Botafogo-PB x Fortaleza se enfrentam pela Copa do Nordeste 2024

Terceiro colocado do Grupo A, o Botafogo-PB busca voltar a vencer na Copa do Nordeste. Na rodada passada, o time acabou perdendo para o Altos-PI. Agora o desafio é mais complicado, contra o Fortaleza. O jogo, por sinal, marca a estreia do técnico Moacir Júnior no comando do Belo.

O Fortaleza é segundo colocado do Grupo B. Na rodada passada, o Leão empatou com o Sport naquele jogo que terminou traumático, com direito ao ônibus com os jogadores tricolores sendo alvo de um ataque de uma torcida organizada da equipe pernambucana.

Dia, hora e local de Botafogo-PB x Fortaleza

Dia: 07/03

Hora: 19h

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Transmissão de Botafogo-PB x Fortaleza

Onde assistir: ESPN (tv por assinatura) e Nosso Futebol (pay-per-view);

ESPN (tv por assinatura) e Nosso Futebol (pay-per-view); Onde ouvir: pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Fortaleza ficarão por conta da CBN ;

pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Fortaleza ficarão por conta da ; Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes de Botafogo-PB x Fortaleza lance a lance.

Escalações prováveis

Botafogo-PB: Dalton, Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Pedro Ivo e Bruno Leite; Kiko, Paulinho e Pipico. Técnico: Moacir Júnior.

Dalton, Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Pedro Ivo e Bruno Leite; Kiko, Paulinho e Pipico. Moacir Júnior. Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona e Kuscevic; José Welison, Pedro Augusto e Kauan; Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem

Árbitro principal: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (CBF-AL)

Dênis da Silva Ribeiro Serafim (CBF-AL) Assistente 1: Rondinelle dos Santos Tavares (CBF-AL)

Rondinelle dos Santos Tavares (CBF-AL) Assistente 2: Ruan Luiz de Barros Silva (CBF-AL)

Ruan Luiz de Barros Silva (CBF-AL) Quarto árbitro: Bruno Monteiro Cunha (CBF-PB)

Dia a dia do Botafogo-PB

O elenco botafoguense se reapresentou no turno da tarde e teve o primeiro contato com o técnico Moacir Júnior.

O time treinou na tarde no CT da Maravilha do Contorno.

Moacir Júnior e os seus comandados tem mais um dia de treinamento.

Os botafoguenses realizam o tradicional rachão pela manhã antes de se concentrar para a partida diante do Fortaleza.

