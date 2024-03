Cícero Lucena entrega 35 ruas pavimentadas e estruturadas pela Prefeitura em 21 bairros

Do Aeroclube para Mangabeira, passando pelo Costa do Sol, Valentina Figueiredo, num total de 21 bairros beneficiados, o prefeito Cícero Lucena entregou mais 35 novas ruas, nesta quarta-feira (6), dentro do maior programa de pavimentação da história de João Pessoa. Agora são 420 vias inauguradas, com infraestrutura completa, e o mesmo padrão de qualidade presente em todas as localidades da Capital, numa demonstração de respeito aos moradores e compromisso com a mobilidade urbana.

“Iniciando aqui, no Aeroclube, e visitando os demais bairros – todos com o mesmo padrão de calçadas – com acessibilidade para o cadeirante, piso tátil para o deficiente visual, ruas sinalizadas, também plantando árvores onde o morador do imóvel adote essas árvores, contribuindo para o meio ambiente. Então, temos que agradecer a Deus e registrar, com muita satisfação, a minha felicidade de estar cuidando bem dessa cidade”, afirmou o prefeito Cícero Lucena, durante início da agenda especial de entrega de ruas, que contou com presenças do vice-prefeito Leo Bezerra e secretários municipais.

Em seguida, em Mangabeira, Cícero continuou a agenda especial de entrega de ruas, mas também aproveitou para confirmar a entrega da pista de ciclismo do bairro para o próximo dia 30. O equipamento está sendo reformado pela gestão municipal para receber competições em nível estadual e até nacional. “Vamos ter um torneio aqui para inaugurar esta pista, que a Prefeitura está na fase final de execução”, projetou o prefeito.

Investimento – De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), o programa de pavimentação de ruas da Prefeitura conta com 1.098 ordens de serviço já assinadas. Desse total, 420 ruas foram entregues e 678 estão com obras em andamento. O investimento total é de R$ 272 milhões para superar a marca de 1.000 ruas entregues a população da Capital até o final do ano. O secretário executivo da Seinfra, Luciano Pereira projetou mais avanços nessa área.

“Nos próximos dois, três meses, nós vamos estar completando as 1.500 ordens de serviço. São ruas prontas, com padrão que a Prefeitura adotou. O prefeito Cícero Lucena determinou e a Prefeitura adotou – drenagem superficial e drenagem profunda quando precisa, calçadas padronizadas com total acessibilidade e plantando árvores também”, afirmou o secretário.

Moradores agradecem – No bairro Costa do Sol, o morador Rumanelli Françóis disse que a pavimentação contribuiu com a melhoria até da saúde do filho e ainda com a segurança da família. “Meu filho, que tem problema de alergia, vivia frequentando hospital por causa da poeira. E outro problema era na chegada em casa, porque ocorreram muitos assaltos. Os bandidos se aproveitavam da rua esburacada, onde os carros trafegavam muito devagar, para abordar e anunciar assalto. Agora a gente vive mais tranquilo, com segurança e a família com mais qualidade de vida”, comemorou.

Já no bairro do Valentina, Italina Valência e Maria de Lourdes agradeceram o calçamento na Rua Luzia Alves de Souza. “Nem tenho palavras para agradecer, porque essa rua era só sofrimento. A gente não tinha segurança para se locomover e ainda tinha que aguentar os transtornos nos dias de chuva”, relembrou Italina. “A gente, de idade, sofre mais. Sair de casa e chegar era uma dificuldade muito grande, porque a rua era cheia de buraco, lama e com risco de queda. Agradeço todos os dias por essa pavimentação, que fez a nossa vida mudar pra melhor”, comemorou Maria de Lourdes.



Confira a relação de bairros com ruas entregues nesta quarta:

Aeroclube, Água Fria, Alto do Mateus, Bairro das Indústrias, Bancários, Bessa, Castelo Branco, Colibris, Costa do Sol, Costa e Silva, Cristo, Cristo Redentor, Cruz das Armas, Ernesto Geisel, Funcionários II, Gramame, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, José Américo, Mangabeira e Valentina.