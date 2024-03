Processo seletivo da prefeitura de Lagoa 2024: edital, inscrição, vagas

O processo seletivo da prefeitura de Lagoa está com inscrições abertas para 53 vagas, em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever pelo site da organizadora, a Ápice Concursos.

Processo seletivo da prefeitura de Lagoa

Veja os detalhes do cronograma do processo seletivo da prefeitura de Lagoa, que se estende até o mês de abril.

Vagas disponíveis no processo seletivo da prefeitura de Lagoa

Ao todo, 53 vagas estão sendo oferecidas, em funções de nível fundamental, médio e superior. As oportunidades estão distribuídas em quatro áreas:

Saúde

Agente Comunitário de Saúde – 1 vaga

Assistente Social – 1 vaga

Auxiliar de Saúde Bucal – 1 vaga

Biomédico – 1 vaga

Educador Físico – 1 vaga

Farmacêutico – 1 vaga

Fisioterapeuta – 2 vagas

Motorista D – 2 vagas

Odontólogo – 2 vagas

Psicólogo – 1 vaga

Técnico de Enfermagem – 3 vagas

Educação

Cuidador – 12 vagas

Monitor – 12 vagas

Nutricionista – 1 vaga

Operador de sistema – 2 vagas

Psicopedagogo – 1 vaga

Infraestrutura

Operador de máquinas pesadas – 1 vaga

Assistência social

Assistente Social – 1 vaga

Coordenador do programa Bolsa família – 1 vaga

Coordenador do programa ‘Criança Feliz’ – 1 vaga

Digitador – 1 vaga

Visitador do Programa Criança feliz – 4 vagas

Inscrição no processo seletivo da prefeitura de Lagoa

As inscrições no processo seletivo da prefeitura de Lagoa podem ser feitas no site da organizadora, a Ápice Consultoria, até o dia 10 de março.

As taxas de inscrição custam R$ 70 para as funções de nível médio, R$ 80 para nível médio e R$ 90 para nível superior.

Salários no processo seletivo da prefeitura de Lagoa

Os salários vão de R$1.412,00 a R$2.824,00.

Provas

Dependendo do cargo, os candidatos podem passar por prova de títulos, entrevista e prova prática.

O resultado final de todas as etapas do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 11 de abril.