Seinfra já recebeu quase 5 mil demandas de iluminação pública em 2024 e mais de 85% foram solucionadas

05/03/2024

13:00 |

Lançado ano em setembro do passado, o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ tem se tornado cada vez mais um importante canal de contato entre a população e a gestão da Prefeitura da Capital. No App, o cidadão pode solicitar serviços de várias secretarias. Só em 2024, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) já recebeu quase 5 mil solicitações de manutenção na rede de iluminação pública e mais de 85% delas já foram solucionadas.

De acordo com a diretora de Iluminação Pública (Dilup) da Seinfra, Joyce Alves, a maioria das demandas são de troca de lâmpadas queimadas. De 1º de janeiro até o dia 4 deste mês de março, chegaram 4.930 solicitações da população. Um total de 4.220 já foram resolvidas, ou seja, 85,6%.

“O aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ é fácil de acessar e nós recebemos a demanda em tempo real, facilitando assim a resolução dos problemas. A Dilup dispõe de equipes todos os dias da semana para realizar manutenção na rede de iluminação pública da Capital”, destacou Joyce.

O aplicativo está disponível nos sistemas operacionais Android e IOS, além de ficar, também, no site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada. Para acessar, depois de baixar, é só preencher o número do CPF e a data de nascimento. Todos os serviços possuem campos onde o cidadão pode preencher com o tipo de solicitação desejada, que também pode ser acrescida de fotos ou vídeos.