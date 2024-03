Paloma Bernardi e Leandro Lima são confirmados na Paixão de Cristo em João Pessoa

O ator paraibano Leandro Lima e a atriz Paloma Bernardi foram confirmados no elenco do espetáculo da Paixão de Cristo 2024, em João Pessoa. O espetáculo acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março, no adro do Centro Cultural São Francisco.

De acordo com a Funjope, vários atores e atrizes da Paraíba também estão escalados para o elenco do espetáculo. Paloma Bernardi e Leandro Lima vão interpretar os protagonistas da história, Maria e Jesus, respectivamente.

A iniciativa deve mobilizar profissionais do teatro, da música e da dança. A lista completa com nomes dos atores e atrizes selecionados para o espetáculos foi divulgada no site da Funjope.

A estreia da Paixão de Cristo será no dia 28 de março, às 20h. O espetáculo também será apresentado nos dias 29 e 30, em duas sessões, às 18h e 20h.

A expectativa da Prefeitura Municipal de João Pessoa é que mais de 10 mil pessoas prestigiem cada apresentação.