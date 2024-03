Murilo Galdino passa a coordenar a bancada da Paraíba no Congresso Nacional

O deputado Murilo Galdino (Republicanos) foi eleito o novo coordenador da bancada da Paraíba no Congresso Nacional para o ano de 2024. Ele vai substituir o deputado Damião Feliciano (União), que realizou uma reunião nesta quarta-feira (28) para oficializar a escolha, que foi unânime.

A bancada da Paraíba conta com três senadores – Daniella Ribeiro, Efraim Filho e Veneziano – 12 deputados federais: Aguinaldo Ribeiro (PP), Cabo Gilberto (PL), Damião Feliciano (União), Gervásio Maia (PSB), Hugo Motta (republicanos), Luiz Couto (PT), Mersinho (PP), Murilo Galdino (Republicanos), Raniery Paulino (Republicanos), Wellington Roberto (PL) e Wilson Santiago (Republicanos).

Na coordenação da bancada, Murilo terá como principal missão articular a formatação das emendas ao Orçamento da União, destinadas à Paraíba.

Ao assumir o posto, Murilo Galdino expressou sua gratidão em estar à frente da bancada durante o ano. “Aceito com muita alegria a missão de liderar a bancada paraibana a tenho consciência da grande responsabilidade que isso representa. Pretendo dar continuidade ao trabalho realizado e seguir fortalecendo o protagonismo da Paraíba a nível nacional. Com o apoio de todos, buscaremos incessantemente trazer mais investimentos para nosso estado, além de auxiliar o governador e o presidente da República no mesmo objetivo”, afirmou.

O deputado paraibano Hugo Motta, líder da bancada do Republicanos na Câmara, parabenizou Galdino pela eleição, expressando confiança em seu potencial para manter a união e a harmonia do grupo no Congresso. “É muito bom ver a ascensão de um colega de partido à coordenação de nossa bancada. Tenho plena confiança de que Murilo Galdino desempenhará um papel fundamental na manutenção da união e harmonia entre os membros deste colegiado no Congresso Nacional. Sua dedicação ao nosso estado é indiscutível, e estou certo de que ele conduzirá um trabalho exemplar em favor do desenvolvimento da Paraíba”, disse

Damião Feliciano também parabenizou Galdino. “Estou certo de que ele irá promover um excelente trabalho em prol da harmonia política e do desenvolvimento. A Paraíba vive um momento muito bom e aqui, em Brasília, nós temos unanimidade em prol do nosso estado “, concluiu Feliciano.

*com informações da assessoria