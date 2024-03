Dono da Braiscompany é preso na Argentina

Foragidos desde fevereiro do ano passado, os empresários donos da Braiscompany Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias foram localizados hoje pela policia na Argentina. Antônio foi preso perto do condomínio onde o casal estava, mas Fabricia ainda está negociando com os policiais para se entregar espontaneamente – conforme relatou ao Blog uma fonte ligada à família.