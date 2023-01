Emlur e Semam

Frequentadores da orla do Bessa recebem ação educativa do programa Amigos da Praia

21/01/2023 | 12:00 | 37

Os frequentadores da orla do Bessa receberam a ação de Educação Ambiental Amigos da Praia, neste sábado (21), realizada pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Semam). Os agentes dos dois órgãos distribuíram sacolinhas para acondicionamento de resíduos sólidos e prestaram informações sobre a preservação do meio ambiente.

Moradora da Capital, Cibele Alves aproveitou o sábado de sol com a mãe e os filhos na praia. Ao receber a sacolinha dos agentes, ela já mostrou que tinha trazido de casa. “A minha mãe sempre traz porque ela não gosta de deixar as embalagens de produtos espalhadas na areia. Às vezes, ela recolhe até os resíduos deixados pelos outros para jogar tudo nas lixeiras”.

A ação do programa Amigos da Praia continua neste domingo (22), partindo da altura do Bessa Grill. Nos próximos finais de semana, as equipes estarão na Praça dos Seixas, no Largo da Gameleira e no Busto de Tamandaré novamente, contemplando Tambaú e Cabo Branco.

O superintendente executivo da Emlur, Igo Morais, destaca a boa recepção das pessoas à abordagem dos agentes educativos. “Quando realizamos o programa ano passado recebemos vários elogios e o mesmo vem acontecendo agora, no Verão deste ano”.

A Emlur capacitou os agentes de fiscalização e servidores administrativos para juntos com os agentes ambientais realizarem a ação ambiental. Banhistas, vendedores ambulantes e pessoas que alugam guarda-sol são orientadas a acondicionarem os resíduos produzidos e descartarem nas papeleiras e lixeiras instaladas na faixa de areia e na calçadinha.

Para os comerciantes e trabalhadores dos restaurantes, bares e quiosques, a abordagem é sobre vedar as sacolas de resíduos antes de descartar nos contentores, os quais são higienizados regularmente pela Emlur para evitar o mau cheiro e a proliferação de insetos.

Os agentes da Semam distribuíram mudas de árvores nativas, na Tenda Verde. Quem escolheu plantar uma árvore em casa foi orientado por eles sobre como fazer o plantio. Os educadores ambientais também trabalharam em sua abordagem a preservação da vegetação fixadora de dunas, que é área protegida pela legislação ambiental.

O programa recebe apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Secretaria de Turismo (Setur) e Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob). As organizações não-governamentais (ONGs) Peixes da Caatinga, Guajiru – Ciência, Educação e Meio Ambiente e Inpact Pesquisa e Ação também apoiam a iniciativa.