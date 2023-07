Hepatites virais

Secretaria de Saúde inicia programação do Julho Amarelo com ação na orla

12/07/2023 | 21:00 | 33

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) deu início, na tarde desta quarta-feira (12), às atividades alusivas ao Julho Amarelo, mês de conscientização e prevenção sobre as hepatites virais. A ação, que foi coordenada pela Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), ocorreu no Busto de Tamandaré, na orla, ofereceu para a população testagens rápidas para hepatites virais, sífilis e HIV/AIDS, vacinação, assim como aconselhamento pré e pós teste rápido.

“Estamos no Junho Amarelo, mês de combate às hepatites virais, e a Secretaria Municipal de Saúde não poderia deixar de fazer o trabalho de prevenção, levando os serviços a toda população, destacando que a nossa equipe também orienta as pessoas em um trabalho voltado para a prevenção. Até agosto, estaremos em outros pontos da cidade, repartições e logradouros públicos, chamando atenção para a prevenção contra as hepatites”, frisou a diretora de Vigilância em Saúde da Capital, Raquel Moraes.

Ações – No próximodia 20, a equipe da Diretoria de Vigilância em Saúde estará na Rua da Areia, no Centro, das 16h às 22h, promovendo uma ação educativa e entregando preservativos masculino e feminino. Esta mesma ação também ocorrerá no dia 23, tendo como local o Largo da Gameleira, em Tambaú, das 16h às 22h.

Festa das Neves – Entre 27 e 30 de julho e 3, 4 e 5 de agosto, por ocasião da realização da tradicional Festa das Neves, os profissionais da saúde estarão no Parque Solon de Lucena fazendo um trabalho de prevenção junto à população, com a entrega de material educativo e informativo, distribuição de preservativos, além das ações de aconselhamento.

Hepatites virais – As hepatites virais são doenças silenciosas que provocam inflamação do fígado. Elas representam um problema de saúde pública de grande importância, pois é significativo o número de pessoas atingidas e não identificadas.

As hepatites virais causam alterações leves, moderadas ou graves no fígado. A doença pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

Mês de conscientização – O Julho Amarelo é celebrado para efetivar ações relacionadas à luta contra as hepatites virais. A Organização Mundial da Saúde (OMS), durante a Assembleia Mundial da Saúde, realizada em maio de 2010, instituiu a data de 28 de julho como o Dia Mundial de Luta contra as hepatites virais. A campanha foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle da doença.

O trabalho preventivo também conta com a parceria do Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS (SAE) e do Centro de Testagem e Aconselhamento em ISTs (CTA).