Auto Esporte-PB x CSP: assista, ao vivo, à partida pelo Campeonato Paraibano

Compartilhe















CLIQUE AQUI e assista, ao vivo, à partida entre Auto Esporte-PB e CSP, no Almeidão.

Veja também Serra Branca e Queimadense duelam na rodada #4 do Campeonato Paraibano

Se você ainda não é assinante, CLIQUE AQUI e adquira um dos pacotes de transmissão.

Auto Esporte-PB

Campeonato paraibano

CSP

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Auto Esporte-PB recebe o CSP na estreia do Tigre no Campeonato Paraibano

Bola rola às 16h deste sábado, no Estádio Almeidão, pela quarta rodada do torneio, com transmissão exclusiva do Jornal da Paraíba.

Esportes

Serra Branca e Queimadense duelam na rodada #4 do Campeonato Paraibano

Partida acontece às 16h deste sábado, no Amigão, em Campina Grande, rodada #4 do estadual, com transmissão exclusiva do Jornal da Paraíba.

Esportes

Higor César é o novo técnico do São Paulo Crystal para sequência do Campeonato Paraibano

Treinador chega para assumir o posto de Robson Ferreira, que estava como interino após a saída de Bruno Araújo.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter