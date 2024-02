Lucy Alves é anunciada no Dança dos Famosos 2024

A paraibana Lucy Alves foi anunciada, nesta quinta-feira (29), no Dança dos Famosos 2024, quadro do programa Domingão com Huck, da Rede Globo. A nova temporada estreia neste domingo, 3 de março.

A atriz e cantora afirmou ao Gshow que estava muito emocionada e deseja aprender muito no programa. “Ansiosa para descobrir o que vou mostrar aqui nesse palco. Sou competitiva, mas gosto de me jogar e aprender tudo. Quero me emocionar e ganhar”, afirmou.

A revelação dos participantes aconteceu durante a gravação do programa nos Estúdios Globo, onde o elenco foi apresentado para a imprensa.

Ao total, são 16 participantes, sendo 8 homens e 8 mulheres. Outros nomes confirmados no elenco foram: Tati Machado, Lexa, Samuel de Assis, Micael Borges, MC Daniel, Mateus Fernandes, Gabriela Prioli, Juliano Floss, Klara Castanho, Enrique Díaz, Barbara Reis, Bárbara Coelho, Amaury Lorenzo, Henri Castelli e Talitha Morete.