Datas do curso de formação da Polícia Civil da PB são divulgadas; confira

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), anunciou nesta segunda-feira (13) as datas do curso de formação da Polícia Civil da Paraíba. Segundo o gestor, os editais de convocação dos aprovados devem ser divulgados ainda esta semana, e o curso de formação deve ter início no dia 21 de abril.

Aprovados no concurso da Polícia Civil da Paraíba cobram convocação para Curso de Formação

De acordo com João Azevêdo, o primeiro edital de convocação deve ser publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) na próxima sexta-feira (17). Já as inscrições devem ser feitas entre 20 de março e 3 de abril.

Veja também Inmet: veja novos alertas de chuvas intensas para 132 cidades na Paraíba

A segunda convocação dos aprovados deve acontecer no dia 5 de abril, e os novos convocados poderão se inscrever entre 6 e 10 de abril. O terceiro edital será publicado no dia 12 de abril, e as inscrições poderão ser feitas entre 13 e 17 do mesmo mês.

Concurso da Polícia Civil da Paraíba

O concurso oferece 1.400 vagas, distribuídas em cargos de níveis médio e superior, com salários variando de R$ 3.726,73 a R$ 12.769,80.

No total, foram mais de 95 mil pessoas inscritas no certame, sendo que o cargo mais concorrido é o de perito oficial odonto-legal, de área geral, com mais de 201 inscritos por vaga.

