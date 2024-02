Prefeitura inicia planejamento da Formação Continuada para a rede municipal de educação

28/02/2024 |

16:00 |

36

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e da Divisão de Anos Finais, iniciou o planejamento formativo para o ano 2024 através de uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio do Centro de Educação (CE). A reunião desta quarta-feira (28) aconteceu na Escola de Formação (Cecapro), em Tambauzinho.

Participaram do encontro professores formadores da rede municipal e da UFPB que irão atuar no eixo ‘Anos Finais do Ensino Fundamental’ no âmbito do projeto de extensão ‘Formação docente continuada na Educação Infantil e nos Anos Finais do Ensino Fundamental: práticas colaborativas e inovadoras para o desenvolvimento curricular’.

“Esse convênio já acontecia com educação infantil desde 2022 e no ano de 2023 a Sedec resolveu estender para os anos finais. Aqui é um projeto que tem como foco o desenvolvimento curricular, a partir de práticas inovadoras e colaborativas, considerando que a rede está vivendo um momento de apropriação, de construção de um novo currículo na perspectiva coletiva, porque é um currículo onde os professores e professoras tiveram a oportunidade de participar, de opinar, de trabalhar na perspectiva de construção de uma matriz, de referência”, explicou a diretora da Degef, Clévia Carvalho.

Com essa parceria com a UFPB, a Prefeitura de João Pessoa qualifica os profissionais da rede de ensino e eleva o nível de formação produzindo conhecimento para desenvolver experiências inovadoras. “O que a gente entende é que essa relação pode dar espaço para intercâmbio de saberes, de experiências que colaboram com a construção da tão esperada, tão desejada qualidade pedagógica e social do trabalho desenvolvido nas escolas. Desde a concepção do projeto de formação, a rede municipal e a Universidade Federal da Paraíba dialogam muito organicamente sobre as necessidades formativas que já foram identificadas e sobre as possibilidades que a gente entende que respondem a essas necessidades”, disse o coordenador do projeto de extensão da UFPB, Leonardo Severo.

A equipe formadora da UFPB é composta por 11 pessoas, todos professores, doutores, com uma larga atuação nas áreas as quais se dedicam. Conta ainda com quatro bolsistas de graduação e uma equipe de coordenação.