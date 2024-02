um partido pequeno, com lideranças distantes

A ex-prefeita de Guarabira, Léa Toscano, anunciou hoje que está deixando o PSDB paraibano. Nas redes sociais ela falou em gratidão e disse que o seu ciclo na legenda chegou ao fim.

Léa é um nome forte para a disputa pela prefeitura de Guarabira este ano e deverá buscar um partido robusto para o embate.

Robustez, aliás, que tem passado por longe do tucanato no Estado. O PSDB que um dia foi hegemônico na Paraíba, composto por grandes bancadas na Assembleia e em Brasília, há tempos não mais existe. Foi desidratado por outras legendas.

A diminuição, é verdade, não ocorreu somente em terras paraibanas. O partido perdeu também protagonismo em termos nacionais. Hoje fica bem atrás de agremiações como o União Brasil, o PL e o Republicanos.

Os tucanos foram aos poucos migrando para outros ninhos. Na Paraíba a legenda perdeu nomes como Ruy Carneiro e Romero Rodrigues e não conseguiu sequer fazer uma chapa proporcional para Câmara Federal, em 2022. Elegeu apenas três deputados estaduais e hoje não controla nenhuma das grandes cidades da Paraíba.

O único espólio ainda sobrevivente é exatamente Guarabira, onde o sobrenome Toscano ainda se mantém forte. Nas últimas eleições a legenda investiu no nome do ex-deputado Pedro Cunha Lima na disputa majoritária, ficando pelo caminho.

A saída de Léa, provavelmente, foi motivada por esse cenário; somando-se à decisão do partido de passar o comando das mãos do ex-deputado Pedro Cunha Lima para o deputado estadual Fábio Ramalho. A mudança não teria, também, agradado o grupo Toscano.

Recém chegado na Assembleia, Fábio ainda não consegue aglutinar forças para fazer o partido voltar a crescer. Nos bastidores, fala-se em mais diminuição, com a possibilidade do deputado Tovar Correia Lima também deixar o partido.

O PSDB deixado hoje por Léa é bem diferente daquele vivido pelo ex-deputado Zenóbio Toscano. É um partido pequeno, quando comparado ao Republicanos, ao União Brasil, ao PSB e ao MDB na Paraíba. E mais que isso: é um partido no qual as principais lideranças (Pedro e Cássio Cunha Lima) estão distantes do cotidiano político do Estado.

Com isso e por isso, Léa decidiu deixar o ninho.