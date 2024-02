Cícero Lucena autoriza obras de pavimentação em três ruas nos bairros do Jardim Planalto e Oitizeiro

O programa Minha Rua Calçada segue avançando na Capital. Nesta quarta-feira (28), o prefeito Cícero Lucena assinou a ordem de serviço para a pavimentação de mais três ruas nos bairros do Jardim Planalto e Oitizeiro, todas seguindo o padrão de qualidade da atual gestão com calçadas padronizadas, drenagem e acessibilidade, dentro do maior programa de pavimentação da história da cidade.

“Hoje é um dia de muita alegria. Só neste mês de fevereiro são 35 ruas com novas ordens de serviço assinadas. Mesmo em um mês de Carnaval, nós demos mais de uma ordem de serviço por dia só em pavimentação de ruas. Isso é uma demonstração de que a Prefeitura está trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Já agora no mês de março vamos passar de 500 ruas entregues com o mesmo padrão de qualidade em todos os bairros da cidade e vamos seguir no processo de licitação para, se Deus quiser, até o final do ano, atingir as 1.500 ruas, deixando 50 bairros da cidade 100% pavimentados”, falou o prefeito.

A solenidade desta quarta-feira aconteceu na Rua Josemar Leite Araújo, no Jardim Planalto. Além dessa via, a Rua Patrolheiro Sebastião e a Avenida Marta da Luz também serão beneficiadas com essa ordem de serviço. De acordo com o secretário executivo de Infraestrutura (Seinfra), Luciano Pereira, o investimento nas três vias será de R$ 2,5 milhões. Ele ainda destacou que as ruas foram esquecidas por gestões anteriores devido à complexidade da obra.

“As ruas são em final de bairro, então foram deixadas de lado pelas gestões anteriores por serem difíceis de executar. Mas o prefeito Cícero Lucena não escolhe onde aplicar recursos que são da população. Essas ruas são de grande inclinação, por isso o valor é mais elevado, além da extensão de quase 2 km de vias. Somente na rua em que estamos agora, são 950 m, então vamos trazer conforto e acessibilidade para muita gente”.

Até o momento, o prefeito Cícero Lucena já entregou a pavimentação completa de 389 ruas na Capital. Além disso, outras 1.064 já tiveram ordem de serviço assinada ou estão em obra. A meta da gestão é calçar 1.500 ruas até o fim de 2024.

O professor Ariosmar Silva Nobre, que reside na Rua Josemar Leite Araújo há 40 anos, comemorou muito a chegada da pavimentação na via. “Sempre tive o sonho de ver a minha rua sendo calçada e hoje estamos comemorando a assinatura da ordem de serviço. Na época de chuva é um lamaçal, como vocês estão presenciando, e no Verão é muita poeira. Mas agora o nosso sonho será realizado”, comemorou.

A solenidade contou com a participação do vice-prefeito Leo Bezerra, do deputado estadual João Gonçalves, do vereador Zezinho do Botafogo, além de secretários que fazem parte da gestão.

Minha Rua Calçada – Além de avançar para diminuir o déficit de ruas sem pavimentação na Capital, a Prefeitura de João Pessoa permite que a população tenha acesso as informações do programa, no tocante as ruas que estão na lista para serem calçadas, em relação ao status – licitação, ordem de serviço, contato e investimento.