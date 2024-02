Prefeitura já concluiu a reforma de 50 casas e 30 estão em fase de acabamento

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Habitação (Semhab), concluiu a reforma de 50 casas do Programa Cuidar do Lar e mais 30 unidades estão em fase de acabamento em vários bairros da Capital. Cada residência restaurada recebe uma placa de cerâmica com a logomarca da Prefeitura da Capital e do programa.

O Programa Cuidar do Lar foi criado para atender a famílias de baixa renda que já possuem uma moradia, mas o imóvel está em condições precárias e eles não têm condições de fazer os reparos para melhorar as condições de habitabilidade. Ano passado, o Programa recebeu o Prêmio “Selo de Mérito” concedido pela Associação Brasileira de Cohab’s e Agentes Públicos de Habitação e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano, durante o 70º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, no Rio de Janeiro.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que o Programa atende famílias que têm renda mensal de até dois salários mínimos e os recursos para custeio da reforma são do município, estabelecendo um investimento médio de onze mil reais por residência.

“O que nós queremos é garantir mais segurança, salubridade e conforto em uma moradia com as condições de habitação adequadas. A intervenção é na infraestrutura do imóvel, com reforma da parte hidráulica (água e esgoto), melhorias no telhado, instalações elétricas, reforma de banheiro, cozinha e quartos, piso, portas, janelas e acessibilidade”.

Ela revelou que nos próximos dias, o prefeito Cícero Lucena vai visitar algumas famílias atendidas pelo Programa Cuidar do Lar, ocasião em que vai fazer a afixação de uma placa em cerâmica com a logomarca da Prefeitura de João Pessoa e do programa. “É preciso esclarecer que os atendimentos as famílias foram feitas de forma individual e na maioria das vezes as pessoas não precisaram sair do imóvel, já que a equipe trabalhar de forma planejada para facilitar a movimentação dos operários e assim agilizar o andamento da obra, interferindo pouco na rotina da família que continua morando na casa”, observou.

A secretária Socorro Gadelha disse que o prefeito Cícero Lucena sempre teve grande interesse no Programa Cuidar do Lar, porque atende a um grupo de famílias que não seriam atendidas pelo Programa Habitacional do Município porque já possui uma casa, mas não tem condições de fazer as reformas necessárias para ter mais conforto em sua moradia.

Ela informou que as famílias realizaram as inscrições para participar do programa pela internet e uma equipe técnica da Semhab, formada por assistentes sociais, engenheiros e arquitetos, visitaram as residências e pelo menos 500 apresentaram problemas graves de infraestrutura.

“Diante do quadro que nós constatamos, adotamos como critério atender no primeiro momento as famílias cujas casas apresentaram as piores condições de habitação, agora estamos concluindo a primeira etapa com 50 unidades reformadas e as famílias estão satisfeitas em suas casas”. Ela informou que foi feito um calendário de atendimento, priorizando os casos mais graves e atualmente os operários estão trabalhando em mais 30 unidades e a expectativa é de iniciar o atendimento a mais um grupo de famílias.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, ressaltou que o Programa Cuidar do Lar é de interesse social e a prova é o prêmio que recebeu durante o 70º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, no Rio de Janeiro, quando foi apresentado como exemplo para outras Companhias de Habitação em várias cidades do Brasil. “A gestão do prefeito Cícero Lucena tem um olhar diferenciado para o setor de habitação, porque ele compreende que a moradia é a base de uma família e uma casa confortável significa qualidade de vida para essas pessoas”, destacou.

Beto Pirulito disse que no seu trabalho social do dia a dia, a equipe técnica e social constatou que havia um número grande de famílias em diversos bairros da cidade morando em casa própria, mas em condições precárias, porque não tinham condições de fazer a reforma necessária, quando surgiu o programa que hoje é apontado como exemplo para todo o País.