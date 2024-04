Prefeito dá largada no Festival de Natação e Aquathlon e destaca incentivo ao esporte para fazer de João Pessoa uma cidade com mais qualidade de vida

O prefeito Cícero Lucena deu a largada, neste sábado (20), no Festival de Natação e Aquathlon, que reuniu cerca de 150 atletas na Praia do Bessa nas modalidades corrida e natação. A competição é um dos cases de sucesso do projeto ‘Campeões do Amanhã’, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) e que, de acordo com o gestor municipal, fortalece o objetivo de fazer da Capital paraibana campeã, também, de saúde, bem-estar e qualidade de vida por meio da prática esportiva.

“Com esse olhar para o esporte, que a nossa cidade seja uma cidade ainda mais saudável, desde o projeto Campeões do Amanhã, que trabalhamos com as nossas crianças, mas também a prática com os adultos. Não só no exercício, assessoria de corrida, natação, ou seja, o maior número possível de atividades esportivas para proporcionar qualidade de vida para o povo de João Pessoa”, destacou o prefeito.

Mesmo em uma manhã chuvosa, os atletas completaram percursos de 1 km no mar e 5 km de corrida em provas separadas. A modalidade aquathlon, no entanto, reuniu as duas competições, demonstrando o alto nível dos atletas de João Pessoa. O secretário Kaio Márcio (Juventude, Esporte e Recreação) pontuou que as provas buscam justamente elevar ainda mais a performance dos participantes e estimular hábitos saudáveis.

“É uma celebração do projeto, já que temos natação no mar, assessoria de corrida, de triathlon também e, hoje, estão reunidos apenas os alunos do projeto para esse evento. A gente faz ele duas vezes por ano e é muito importante para a avaliação dos alunos, dos professores – a competitividade deles também – podermos estar sempre celebrando junto com eles também, nadando, fazendo a prova, e é uma prova muito especial”, afirmou o secretário.

Thales Nunes, de 11 anos, participou da prova de natação. Ele está matriculado no ‘Campeões do Amanhã’ há dois anos. “É uma honra estar aqui no meio desses atletas – muitos deles até federados. A natação é importante pra mim, ajuda no desenvolvimento e em praticamente tudo. Quero seguir aprendendo cada vez mais e participar de muitas competições no futuro”, projetou a criança.

Natação no mar e triathlon – As atividades de Natação no Mar ocorrem nas segundas e sextas-feiras, na Praia do Cabo Branco, em frente ao Sesc, das 5h às 8h, e nas terças e quintas-feiras, das 5h às 9h, na Praia do Bessa. Já os alunos do triathlon treinam em outros dois dias, também em dois períodos: quarta e sábado, das 6h30 às 10h e das 19h às 22h.

O projeto oferece treinamento completo para jovens e adolescentes, que buscam uma oportunidade para se destacarem no esporte. São 12 alunos inscritos no projeto da Prefeitura de João Pessoa e um total de 384 atendimentos (aulas práticas) mensais.