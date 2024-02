Feira da Economia Solidária acontece nesta quarta e quinta-feira no Centro Administrativo Municipal

27/02/2024 |

Mais uma edição da Feira da Economia Solidária, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), acontece nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29), nos corredores do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. A gastronomia será um dos destaques na edição, contando com maior número de expositores e maior variedade de produtos sendo oferecidos ao público.

A ação é aberta para toda a comunidade, onde poderão encontrar artigos de decoração, vestuário, gastronomia e artesanato em geral, tudo produzido por quem vende no local. Das 8h às 15h, os servidores municipais aproveitam os horários de intervalo no trabalho para conferir e adquirir os itens em exposição, aberto também ao público em geral. A data do evento coincide, estrategicamente, com o calendário de pagamento dos servidores, para que os funcionários e artesãos tenham mais chances de negociação.

A política pública de Economia Solidária da Prefeitura de João Pessoa atualmente conta com cerca de 200 artesãos, que são divididos em grupos. Para fazer parte do programa e expor suas peças, os grupos devem se dirigir até a Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Dessan), que fica na Sedes, no CAM, munidos de suas cópias da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, além de amostras do produto ou fotos. No local, o grupo preenche um formulário no qual repassa várias informações sobre o perfil e sobre o produto.