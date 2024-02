onde assistir, horário e outras informações

Perto da zona de rebaixamento do Campeonato Paraibano Unipê 2024, o Campinense receberá na quinta-feira (29), no Estádio Amigão, em Campina Grande, o Nacional de Patos. O confronto Campinense x Nacional de Patos abre a 7ª rodada do estadual e está marcado para as 20h15.

A Raposa vive um momento bem ruim. O clube tem apenas cinco pontos em seis jogos, está na oitava posição, e só não está dentro da zona de rebaixamento porque o Atlético-PB perdeu 13 pontos no tapetão, por conta de uma escalação irregular. O time precisa vencer para poder respirar mais, já que o São Paulo Crystal, nono colocado, tem apenas um ponto a menos.

Já o Nacional de Patos tem 10 pontos também em seis jogos e está dentro do G-4 do Paraibano 2024. O clube está em terceiro lugar e quer seguir pontoando para poder buscar a classificação ao fim da primeira fase.

Transmissão

Onde assistir: o jogo não tem transmissão com imagens.

CBN Campina

. Tempo Real: o ge acompanha o duelo com detalhes dos lances, minuto a minuto.

Dia, hora e local de Campinense x Nacional de Patos

Dia: 29/2

20h15

Estádio Amigão, em Campina Grande

Prováveis escalações

Rodrigues, Clayton, Eduardo, Ramon Baiano e Ângelo; Brunão, Rayanderson e Alan Pedro; Alisson Daniel, Igor Goularte e Lucas Reis. Téc.: Francisco Diá.

Lucão, Toninho Paraíba, Jairo, Wendel e Daniel; Jailton, Moreilândia, Otávio e Romarinho; Siloé e Tiago Cunha. Téc.: Michel Lima.

Arbitragem de Campinense x Nacional de Patos

Árbitro principal: ainda não definido.

ainda não definido. Assistente 1: ainda não definido.

ainda não definido. Assistente 2: ainda não definido.

ainda não definido. Quarto árbitro: ainda não definido.

Dia a dia do Campinense

O elenco rubro-negro se reapresentou na segunda-feira, no período da tarde, já indo para o gramado do Renatão para o trabalho técnico e tático.

