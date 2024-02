Funjope anuncia exposição Kiriri da fotógrafa mineira Ivonete Leite

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) abre, na sexta-feira (1º), a partir das 16h, no Hotel Globo, Centro Histórico da cidade, a exposição individual Kiriri, da fotógrafa mineira Ivonete Leite, que lança também seu livro Kiriri. A mostra fica disponível para visitação gratuita até 31 de março, diariamente, das 9h às 18h.

“A Funjope acolhe o projeto de exposição da Ivonete Leite com muito carinho porque ela traz uma experiência muito significativa de valorização das nossas identidades paraibanas. É uma artista de Minas Gerais, mas que tem um olhar muito especial sobre a nossa terra. As fotos, o cuidado que tem na exposição, é muito significativo isso, o carinho que ela deposita não apenas no seu olhar sobre as coisas da nossa terra, mas na forma como ela conduz e organiza o seu material”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que o ambiente do Hotel Globo é um lugar muito propício para essa exposição e tem se caracterizado como um espaço de muita importância, de alta visitação do morador de João Pessoa e do turista. “Eu tenho certeza que vamos ter mais um sucesso com essa exposição de fotografias da Ivonete, o Kiriri”, acrescenta.

Na exposição a fotógrafa apresenta fotografias em grandes formatos. Nelas é possível contemplar a vivência e o olhar de Ivonete Leite acerca do Cariri paraibano.

“Fiquei cativada pela natureza mágica do lajedo, uma terra inóspita e árida onde apesar de poucos recursos, do ambiente árduo e praticamente sem esperanças de mudanças, mulheres e homens criam, constroem e transformam realidades e materiais com as próprias mãos, vivendo com orgulho em pequenas grupos populacionais”, comenta.

Exposição – A exposição tem curadoria de Eder Chiodetto, mestre em Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP). Atuou como repórter-fotográfico, editor e crítico de fotografia no jornal Folha de São Paulo. Hoje, reúne as funções de jornalista, fotógrafo, curador independente e crítico de fotografia.

A produção é do publicitário, jornalista e produtor cultural Carlos Macedo, que atualmente incentiva e desenvolve projetos e arranjos produtivos de cultura, onde incentiva e mentora novos artistas e também reúne pesquisas na área de Filosofia, Música e Artes Visuais.

A artista – De Juiz de Fora, Ivonete Leite se formou advogada pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e Línguas, na New York University. Começou a trabalhar em multinacionais muito jovem e logo conquistou posições de destaque no mercado financeiro.

Foram anos dedicando tempo e atenção no mundo corporativo e colecionando conquistas profissionais. Mas, foi como executiva do Citibank que Ivonete acabou sendo transferida para os Estados Unidos e através das viagens e seus registros fotográficos, nasceu a paixão pela fotografia, trocando o universo corporativo financeiro pela arte de fotografar.