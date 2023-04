Alerta de chuvas

Defesa Civil monitora trecho da barreira do Castelo Branco que deslizou na noite deste domingo

16/04/2023 | 20:30 | 103

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec/JP) intensificou o monitoramento na barreira do Castelo Branco, na altura do quilômetro 19, que registrou deslizamento na noite deste domingo (16), em decorrência das fortes chuvas que caíram na Capital. A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PB) está no local, fazendo o controle do tráfego, mas não houve danos às residências próximas ou feridos.

Conforme o diretor de Operações da Defesa Civil, Renato Lins, as equipes estão de prontidão e monitorando as áreas de risco após o alerta de acumulado de chuvas intensas, neste domingo (16), emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o alerta, há possibilidade de chuvas na Capital entre 20 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou 50 a 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora (km/h), risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta vale até as 10h desta segunda-feira (17).

Ainda na noite deste domingo, a Defesa Civil atendeu ao chamado de uma casa, no bairro da Torre, que foi alagada por águas advindas de uma galeria. Até o momento, uma equipe está no local para resolver a situação.

A Compdec/JP reforça que as pessoas devem evitar o tráfego por trechos de alagamento conhecido, o uso de eletroeletrônicos ao relento e o abrigo sob árvores. Recomenda ainda abandonar imediatamente locais de risco, como barreiras, encostas e margens de rios a qualquer de sinal de anormalidade e informar a Defesa Civil pelo WhatsApp 98831-6885, que funciona 24 horas.

Em alerta – Caso haja necessidade de bloqueio da BR-230, por conta do deslizamento na barreira do Castelo Branco, após ser acionada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-PB), A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) poderá realizar desvios do fluxo de veículos pela Avenida Pedro II. Um árvore caiu na ladeira da comunidade Tito Silva, e a Semob-JP interditou uma faixa de rolamento.

Urgência de trânsito – Caso a população precise do auxílio de agentes de mobilidade da Semob-JP, as equipes seguem de plantão, entre 6h e 00h, podendo ser acionadas através de mensagens pelo WhatsApp 83 98760-2134.

Operação Inverno – Desde fevereiro deste ano, a Prefeitura de João Pessoa iniciou a ‘Operação Inverno’ e tem feito ações preventivas para reduzir os danos causados pelas chuvas. Entre as atividades realizadas continuamente estão a limpeza de galerias, desassoreamento de rios, além da ação de desobstrução de todos os pontos de alagamento da cidade.

O Plano de Emergência da Prefeitura de João Pessoa conta com oito equipes da Seinfra, quatro equipes da Defesa Civil e três equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam). Além de todo efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) e até 1000 agentes de limpeza da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Volume de chuvas nas últimas 24 horas (Até 19h deste domingo)

Cuiá: 64 mm

Tambauzinho: 66,6 mm

Manaíra: 80 mm

Cristo: 55,6 mm

Grotão: 45,6 mm

Centro: 74,2 mm

Fonte: Cemaden