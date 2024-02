Desembargadora Herminegilda Machado toma posse como vice-presidente e corregedora do TRT-13 nesta segunda-feira

A desembargadora Herminegilda Leite Machado toma posse como vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba (13ª Região), nesta segunda-feira (26), a partir das 10h no Tribunal Pleno do TRT-13, durante Sessão Administrativa Extraordinária. A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo canal da instituição do YouTube.

Herminegilda Machado assume após a aposentadoria da desembargadora Margarida Alves de Araújo Silva, que ocorreu na última quinta-feira (22).

Atualmente, a desembargadora Herminegilda Leite Machado é coordenadora do NUPEMEC (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e de Solução de Conflitos) e do CEJUSC (Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas) 2º Grau, Ouvidora da Mulher e Diretora da Escola Judicial do TRT-13.

Breve perfil

Nascida no Ceará, Herminegilda Leite Machado é bacharela em Direito pela Universidade Estadual do Ceará (1985) e mestranda em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba (2022). É especialista em Direito do Trabalho, Teoria Crítica em Direitos Humanos, Trabalho e Direitos Fundamentais no Século XXI, entre outras especialidades.

No âmbito do TRT da 13ª Região, já atuou na Escola Judicial como conselheira pedagógica (2019-2021), coordenadora acadêmica (2013-2014) e vice-diretora (2013-2014), e, entre as atividades administrativas, exerceu os cargos de diretora do Fórum Irineu Joffily (1993, 1994-1996 e 2000-2001), em Campina Grande, e do Fórum Maximiano Figueiredo (2003-2005), em João Pessoa, além de ter sido coordenadora da Central de Mandados de Campina Grande (1997-2001).

Na magistratura, é juíza do trabalho do TRT-13 desde 1991, tendo atuado nas seguintes unidades judiciárias: titular da Vara de Cajazeiras (1991-1993), titular da Vara de Monteiro (1993); titular da 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande (1993-2001) e titular da 3ª Vara do Trabalho de João Pessoa (2001-2022).

