Prefeitura investe R$ 9 milhões na infraestrutura da Comunidade Maria de Nazaré e beneficia 608 famílias

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Habitação Social e o Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), está investindo R$ 9 milhões em obra de intervenções e infraestrutura da Comunidade Maria de Nazaré, localizada entre os bairros do Grotão e Funcionários II. O projeto beneficia cerca de 608 famílias, que também vão ter a regularização fundiária do imóvel onde moram.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha explicou que a obra é complexa, porque está intervindo na infraestrutura do lugar com a pavimentação de ruas, ruelas e becos, construção de rampas e escadarias por que o terreno tem desnível, além da recuperação de equipamentos comunitários (praça e área de lazer), e a construção de casas que estavam em condições precárias de habitação.

“A proposta da gestão do prefeito Cícero Lucena tem como meta melhorar a qualidade de vida das pessoas e isso passa por melhorias na infraestrutura dos bairros e comunidades, onde as pessoas vivem e, no caso da Comunidade Maria de Nazaré, os problemas são antigos e vão ser resolvidos agora”, comentou Socorro Gadelha.

Socorro Gadelha acrescentou que as famílias moram naquela região da cidade há muitos anos, mas não tem nenhum documento do imóvel e o projeto prevê a regularização fundiária, sem que haja nenhum custo para as 608 famílias beneficiadas. “O projeto de melhorias na comunidade teve que passar por algumas modificações em função do relevo (desnível do solo) e outras questões técnicas, o que deixou os trabalhos lentos, mas tudo já está em andamento e nós estamos dentro do prazo previsto para conclusão e a nossa intenção é entregar as melhorias o mais rápido possível”, declarou.

Ela explicou que o projeto prevê intervenção na infraestrutura de abastecimento de água, escoamento das águas servidas e galerias pluviais e a rede de saneamento para escoamento dos esgotos. A secretária disse que atualmente está em construção uma rede de emissário de esgoto com 538 metros de tubulação, um trabalho quase concluído, esperando a liberação por parte da Cagepa do levantamento topográfico que vai permitir a construção da rede coletora de esgotos e também faz parte do projeto a construção de uma estação elevatória para facilitar o escoamento dos dejetos produzidos na comunidade.

O secretário executivo da Habitação, Beto Pirulito, ressaltou que a Secretaria de Habitação é uma pasta executiva, responsável pela elaboração e acompanhamento da execução de projetos de habitação (construção de novas moradias), bem como projetos que vão resultar em melhorias na infraestrutura, como o que está sendo feito na Comunidade Maria de Nazaré. “Uma velha reivindicação em nossa cidade é a pavimentação de ruas e avenidas, saneamento e acessibilidade, e tudo isso nós estamos fazendo na comunidade Maria de Nazaré, o que está bem de acordo com a proposta que o prefeito Cícero Lucena vem defendendo, cuidando da cidade e das pessoas e todos nós trabalhos para deixar João Pessoa uma cidade cada vez melhor”, destacou.

Outro ponto importante que Beto Pirulito apontou foi a regularização fundiária, observando que as famílias não têm nenhum documento do imóvel onde moram. “Nós sabemos que as despesas de um cartório para regularizar a documentação de um imóvel são pesadas e como nós estamos atendendo famílias de baixa renda, eles vão receber a escritura dos imóveis sem ter nenhuma despesa”, ressaltou.