Prefeitura de João Pessoa inicia inscrições para novos alunos no projeto ‘Campeões do Amanhã’

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), iniciou, nesta terça-feira (20), as renovações e inscrições para novos alunos no projeto Campeões do Amanhã. Além de gratuitas, os registros terão a duração de três dias e contemplará toda a comunidade entre 8 e 15 anos de idade. Os selecionados terão acesso a treinamentos especializados, mentoria e oportunidade para participar de competições.

A gestão acredita que investir na juventude é garantir o futuro da comunidade. “É um projeto que vem desde a primeira administração do prefeito Cícero Lucena, e que inclusive fui aluno. Hoje, ofertamos mais de seis mil vagas para diversas modalidades para turmas específicas, profissionais de qualidade e com alguns esportes que já participam de competições nacionais”, explicou Kaio Márcio, secretário da Sejer.

Os interessados deverão comparecer no Ginásio de Esportes Neuza Gonçalves Brandão, localizado na Rua Derlópidas Gomes Neves, 11 – Bancários, por trás da Praça da Paz. O horário de atendimento ao público é das 8h às 12 e das 14h às 17h.

O programa chega ao quarto ano, e tem como meta descobrir e nutrir jovens talentos esportivos em diversas modalidades. O ‘Campeões do Amanhã’ insere crianças não só da Rede Municipal de Ensino na prática esportiva – a maioria delas incluídas no programa olímpico.

As modalidades oferecidas são: natação, polo aquático, triathlon, jiu-jitsu, parajiu-jitsu, capoeira, futsal, futebol masculino e feminino, voleibol, vôlei de areia, ginástica rítmica, ginástica artística, basquete, handebol, canoagem oceânica e canoagem olímpica.