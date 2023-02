Cinco jogadores deixam o Treze em comum acordo

Compartilhe















O Treze já iniciou uma reformulação no plantel do técnico William De Mattia. O clube de Campina Grande anunciou na tarde desta quarta-feira as saídas de cinco jogadores: Chico, Daniel Alagoano, Felipinho, Leo Campos e Tenner. Na nota oficial, o Galo da Borborema informou que os desligamentos foram firmados em comum acordo.

As saídas confirmadas acontecem a 11 dias do clássico contra o Campinense. Pelo clube da Rainha da Borborema, o atacante Chico atuou em seis partidas neste ano e não marcou nenhum gol. Da mesma posição, Daniel Alagoano entrou em quatro jogos e também não balançou as redes. Felipinho, por outro lado, jogou sete vezes e marcou dois gols. Já o volante Léo Campos atuou por apenas sete minutos, enquanto Tenner, 31 minutos.

Veja também Campinense fecha com o volante Paulo Victor para a sequência da temporada

No Campeonato Paraibano Betino de 2023, o Treze tem vivido uma verdadeira montanha russa. O clube já alcançou a liderança, se manteve no G4 e agora está há dois jogos sem vitória. Com 11 pontos conquistados em 21 disputados, o Galo da Borborema é o terceiro colocado da competição estadual.

