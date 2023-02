Prevenção

Defesa Civil interdita prédio no Jardim Luna após incêndio em apartamento

15/02/2023 | 19:00 | 159

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) interditou, na manhã desta quarta-feira (15), um prédio de dois blocos no bairro Jardim Luna, depois do incêndio em um dos apartamentos no sétimo andar de uma das torres. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas houve danos à estrutura, que serão melhor avaliados.

De acordo com o diretor de Operações da Defesa Civil, Renato Lins, a interdição total do imóvel foi necessária para proteger os moradores, pois os danos causados na estrutura do apartamento que incendiou colocaram em risco a unidade.

“Fizemos a avaliação estrutural e constatamos o risco tanto no apartamento onde houve o incêndio, como na unidade de cima. O apartamento do andar de baixo estava fechado e não foi periciado. Tivemos, então, que interditar o bloco A, devido aos danos causados pelo fogo e para não gerar o colapso progressivo, que é quando uma laje cai sobre outra e vai colapsando as demais”, explicou Renato Lins.

O diretor de Operações da Defesa Civil disse ainda que a Compdec-JP recomendou o escoramento de alguns apartamentos, que será feito nesta quinta-feira (16), e que o prédio só será liberado para os moradores retornarem após o laudo estrutural feito por um engenheiro civil com especialidade em cálculo estrutural contratado pelo condomínio.

Como acionar – Em caso de ocorrência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos números 0800-285-9020 ou 98831-6885 (WhatsApp). O serviço funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.