Cursos gratuitos do Senai na Paraíba

O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) está com cerca de 178 vagas abertas para cursos gratuitos em Campina Grande.

As oportunidades são para cursos no Centro de Tecnologia do Couro e Calçado, Albano Franco. A maioria das vagas é para aulas presenciais. Apenas o curso de assistente de controle de qualidade terá atividades na modalidade de educação a distância.

Veja a lista de cursos gratuitos com vagas abertas:

Confeccionador de artefatos de couro – 32 vagas – com carga horária de 180h.

Modelista de Calçados – 16 vagas – com carga horária de 180h.

Desenhista de Calçados – 20 – vagas com carga horária de 180h.

Assistente de Controle de Qualidade – 40 vagas – com carga horária de 180h – Na modalidade EAD.

Processo de Planejamento e de Desenvolvimento da Produção – 20 vagas – com carga horária de 80h.

Programa 5S – 25 vagas com carga horária de 20h.

Liderança Lean – 25 vagas – com carga horária de 12h.

Os interessados nos cursos podem se inscrever de duas formas. A primeira é ir até a unidade do Senai, localizada na Rua Luís Mota, nº 200, no bairro Bodocongó.

Também é possível fazer a inscrição por meio de e-mail, no endereço eletrônico [email protected].

Para os dois casos, é necessário apresentar a seguinte documentação:

RG

CPF

Comprovante de residência

Se o interessado for menor de idade, também é preciso a apresentação do RG e o CPF da mãe

Mais informações sobre matrículas e aulas podem ser obtidas na secretaria do Senai, por meio do telefone (83) 3182-5500.