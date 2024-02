Veja como denunciar focos de mosquito da dengue

Para combater a dengue, é necessário verificar possíveis focos do mosquito na sua casa e na vizinhança. Algumas prefeituras disponibilizam números para que a população realize denúncias e enviam a Vigilância Ambiental para verificar a situação.

É importante estar sempre atento a todo local que possa acumular água, como, por exemplo, calhas, garrafas, caixas d’água, vasos de plantas e pneus. Também é necessário sempre verificar e realizar manutenção de piscinas.

O Jornal da Paraíba explica como denunciar focos de mosquito da dengue nos municípios de João Pessoa e Campina Grande.

João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza o Disk Dengue para que a população colabore com denúncias de possíveis focos de dengue. Mantido pela Vigilância Ambiental, o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30. O número de telefone é 3214-5718.

Campina Grande

O município de Campina Grande possui dois canais para denúncia de possíveis focos de mosquitos da dengue. O primeiro é o “DengueZap”, que funciona através do número de telefone (83) 99884-9535 no aplicativo de mensagens WhatsApp. As denúncias também podem ser realizadas por meio do telefone 3077-0112.