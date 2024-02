onde acompanhar, horário e informações

Sousa x Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para as 19h15, no Estádio Marizão, em Sousa.

O Sousa volta a disputar a Copa do Brasil depois de dois anos. O atual vice-campeão paraibano vai para a competição com uma longa invencibilidade dentro de casa.

O Dinossauro perdeu pela última vez no Marizão em 25 de janeiro do ano passado, para o Campinense. Uma temporada depois, o adversário é novamente uma Raposa, só que a de Belo Horizonte.

O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. O time mineiro já venceu a competição seis vezes, a última em 2018.

Nesta quarta-feira, Sousa x Cruzeiro se enfrentam pela primeira vez na história. Lembrando que, para o Dinossauro, somente a vitória interessa. Para a Raposa, empate ou vitória garantem a classificação para a próxima fase.

Dia, hora e local de Sousa x Cruzeiro

Dia : 21/02

: 21/02 Hora : 19h15

: 19h15 Local: Estádio Marizão, em Sousa

Transmissão de Sousa x Cruzeiro

Onde assistir : SporTV (TV por assinatura), Premiere (pay per view).

: SporTV (TV por assinatura), Premiere (pay per view). Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Sousa x Cruzeiro ficam por conta da CBN . A narração será feita por Raelson Galdino , com os comentários de Expedito Madruga , as reportagens serão feitas por Phillipy Costa .

: pelas ondas do rádio, as emoções de Sousa x Cruzeiro ficam por conta da . A narração será feita por , com os comentários de , as reportagens serão feitas por . Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes da bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

Sousa: Bruno Fuso, Iranílson, Breno Cézar, Marcelo Duarte e Jackson Santos; Hebert Cristian, Alexandre Aruá e Michel Lima; Leozinho, Charles Pereira e Diego Ceará. Téc.: Paulo Schardong.

Bruno Fuso, Iranílson, Breno Cézar, Marcelo Duarte e Jackson Santos; Hebert Cristian, Alexandre Aruá e Michel Lima; Leozinho, Charles Pereira e Diego Ceará. Paulo Schardong. Cruzeiro: Rafael Cabral, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Arthur Gomes, Robert e Dinenno. Téc.: Nicolás Lamarcón.

Arbitragem

Árbitro principal : Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS) Assistente 1 : Maira Mastella Moreira (Fifa-RS)

: Maira Mastella Moreira (Fifa-RS) Assistente 2 : Fabricio Lima Baseggio (CBF-RS)

: Fabricio Lima Baseggio (CBF-RS) Quarto árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (CBF-PB)

Dia a dia do Sousa

O elenco do técnico Paulo Schardong teve folga após a vitória por 3 a 0 sobre o Campinense pelo Campeonato Paraibano.

O Sousa abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Cruzeiro. Os preços variam entre R$ 70 e R$ 200.

Setor Arquibancada

Meia: R$ 70;

Promocional: R$ 80 + 1kg de alimento;

Inteira: R$ 140;

Setor Visitante

Meia: R$ 100;

Inteira: R$ 200;

Cadeira

Meia: R$ 100;

Inteira: R$ 200;

O elenco se reapresenta para iniciar a preparação para o jogo pela Copa do Brasil.

O Dinossauro realiza mais uma atividade no Estádio Marizão mirando o confronto desta quarta-feira.

