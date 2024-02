horário do Parque do Povo é definido

Uma reunião realizada nesta terça-feira (20) definiu os horários de funcionamento do Parque do Povo durante o São João 2024 de Campina Grande . A abertura dos portões acontecerá às 17h, sendo antecipada para às 16h aos sábados e domingos. O Maior São João do Mundo deste ano começa no dia 29 de maio e vai até 30 de junho. A reunião foi convocada pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e contou com a participação de representantes da prefeitura, da empresa organizadora da festa e de órgãos de segurança. A mobilidade na área da festa também foi discutida.

“Já temos aí definido que nos finais de semana a gente vai conseguir fazer a abertura do Parque do Povo mais cedo, às 16h, para que as famílias contemplem esse ambiente e o horário de encerramento a gente vai ter flexível”. disse a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama.

Nas segundas, terças e quartas-feiras, o horário de encerramento acontecerá a meia-noite. Já nas quintas-feiras e domingos, a festa vai ser encerrada às 2h.

Nas sextas e sábados, o Parque do Povo fecha às 2h30. Esses horários serão praticados exceto no dia 23 de junho, véspera de São João e o ponto alto da festa. Também foi definida na reunião, a situação da Rua Sebastião Donato, localizada ao lado do Parque do Povo. Durante todo o dia, até as 18h, a rua estará disponível para o fluxo de carros e de pedestres.

Qual é a programação do São João 2024 de Campina Grande?

As atrações do São João de Campina Grande ainda não foram divulgadas. A programação completa vai ser divulgada no dia 18 de março, de acordo com o anúncio feito pela Prefeitura de Campina Grande, nesta segunda-feira (19).

No entanto, o prefeito Bruno Cunha Lima já adiantou alguns nomes da programação, sem especificar datas. Estão confirmados no Maior São João do Mundo artistas como Gusttavo Lima, Alcymar Monteiro, Flávio José, Roberta Miranda, Santanna, Amazan e Ton Oliveira.

Quais vão ser as mudanças no layout da festa?

As mudanças de layout que devem ser feitas neste ano também vão ser divulgadas no dia 18 de março. Porém, já se sabe que vai haver uma interligação do Parque do Povo, local onde tradicionalmente acontece a festa, com o parque Evaldo Cruz (Açude Novo), que vai passar por uma revitalização para ampliar a área do São João.

Também já está confirmado o retorno do palco principal para a parte inferior do Parque do Povo, com a área de shows ampliada. Essa parte deve ter uma expansão de 8 mil metros quadrados por conta da desapropriação de imóveis instalados naquele setor.

A obra no Açude Novo está estimada em R$ 30 milhões e o cronograma de obras é de 18 meses, mas a prefeitura tem o objetivo de que o túnel esteja concluído até maio de 2024, antes da realização do Maior São João do Mundo.