Campinense vence Fluminense-PI e conquista primeira vitória na Copa do Nordeste – Jornal da Paraíba

O Campinense, enfim, conseguiu vencer na Copa do Nordeste. Jogando no Lindolfo Monteiro, em Teresina, a Raposa suportou a pressão que levou no segundo tempo e conquistou o primeiro êxito na disputa regional contra o Fluminense-PI.

Diego Silva e Mauri marcaram os gols do Campinense ainda no primeiro tempo, que deu condição para que a equipe paraibana pudesse jogar o segundo tempo com mais tranquilidade. A vitória parecia bem encaminhada, de forma até muito tranquila.

No entanto, na segunda etapa, com a entrada de Bismarck, com algumas mudanças, o time piauiense, que jogou com uma formação bastante modificada, melhorou e impôs um ritmo mais ofensivo.

Gabriel Vieira até chegou a diminuir o placar para o Vaqueiro, que teve uma chance e tanto para o empate. É que, nos instantes finais, Janeudo cobrou uma penalidade máxima, mas viu o goleiro Otávio Passos se tornar ainda mais protagonista na temporada ao defender o pênalti e garantir a vitória do clube rubro-negro.

Na próxima rodada, o Fluminense-PI encara o Ceará, novamente em Teresina. O Campinense segue atuando como visitante, agora contra o Atlético Alagoinhas, no Carneirão, na Bahia.

