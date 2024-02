Botafogo x Vasco – ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2024

Botafogo e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Carioca: Retrospecto, Prováveis Escalações, Arbitragem, Onde Assistir e Palpites

Neste domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Botafogo e Vasco protagonizarão mais um capítulo de seu histórico confronto no Campeonato Carioca. Em posições próximas na tabela, ambos os times buscam a vitória para fortalecer suas campanhas na competição. O jogo ocorrerá no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo pela Band, Canal Goat (YouTube), BandSports (TV fechada) e também poderá ser acompanhado em tempo real pelo Esporte News Mundo.

Retrospecto: Botafogo e Vasco já se enfrentaram em 317 ocasiões ao longo da história, com vantagem para o Cruzmaltino, que acumula 134 vitórias, contra 88 triunfos do Glorioso, além de 95 empates.

Prováveis Escalações:

Botafogo:

Gatito Fernández;

Damián Suárez,

Lucas Halter,

Alexander Barboza,

Hugo;

Danilo Barboza,

Tchê Tchê,

Eduardo;

Júnior Santos,

Victor Sá,

Tiquinho Soares.

Técnico: Tiago Nunes.

Desfalques: John, Marçal, Jacob, Jeffinho, Luiz Henrique (lesionados), Patrick de Paula, Rafael (transição) e Pablo (regulamento).

Desfalques: João Victor, Medel (suspensos), Jair e Paulinho (lesionados).

Arbitragem: O trio de arbitragem será composto por Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha. O responsável pelo VAR será Rodrigo Nunes de Sá.

Palpites: Seu palpite é de um empate por 1 a 1.

Espera-se, assim, um embate emocionante entre Botafogo e Vasco, com ambos os times buscando os três pontos para alcançar seus objetivos no Campeonato Carioca. A rivalidade histórica entre as equipes promete um espetáculo digno de sua tradição no futebol brasileiro.