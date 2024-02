Veja a programação de missas na Paraíba para o início da quaresma

A partir desta Quarta-feira de Cinzas (14), a Igreja Católica dá início às celebrações da quaresma em João Pessoa e Campina Grande, apresentando uma variada programação de missas. Veja os detalhes abaixo.

Na capital paraibana, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês sediará uma missa às 11h, enquanto outra cerimônia será realizada na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves às 19h, com a presidência do Arcebispo Metropolitano da Paraíba. Cada paróquia na cidade tem sua programação específica, com horários diversos, e os detalhes podem ser obtidos diretamente nas respectivas paróquias.

Em Campina Grande, as celebrações ocorrerão na Catedral, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, às 12h e às 17h, sob a presidência do Bispo Diocesano Dom Dulcênio Fontes. O link para a programação completa das paróquias está disponível para consulta.