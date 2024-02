Carnaval de João Pessoa custou cerca de R$ 1 milhão à prefeitura

O carnaval de João Pessoa custou aos cofres públicos quase R$ 1 milhão. Sem considerar cachês como os de Xand Avião e Bell Marques, que compõem blocos com patrocinadores, de acordo com o Portal da Transparência da prefeitura de João Pessoa, entre orquestras de frevo e artistas de renome nacional, foram gastos R$ 993.500.

Os gastos registrados no carnaval de João Pessoa são de contratações realizadas entre os dias 1º de janeiro e 9 de fevereiro para prévias carnavalescas, blocos de carnaval do Folia de Rua e para o Carnaval Tradição. Apesar da banda Raí Saia Rodada ter sido atração no bloco público Muriçocas do Miramar, o Jornal da Paraíba não identificou, no levantamento realizado, o valor do cachê pago ao grupo.

O bloco das Muriçocas completou 38 anos em 2024. Além de Raí, os foliões puderam acompanhar apresentações de Chico César, Juzé e Lukete que, juntos, somam R$ 220 mil em cachês. Grupos de maracatu e orquestras de frevo também participaram do bloco.

Durante todo o mês de janeiro e início de fevereiro, a cidade de João Pessoa foi palco não apenas de prévias carnavalescas, mas também arrastou para praia admiradores do forró, no projeto Forró Verão, que contou com shows de Santanna, Flávio José, Dorgival Dantas, Cavalo de Pau, Mastruz com Leite, Cavaleiros do Forró, entre outros.

Juntando todas essas festas, a prefeitura desembolsou mais de R$ 2,1 milhões entre janeiro e início de fevereiro.