Mexicana vítima de assédio no BBB 23 diz ter perdoado Cara de Sapato e MC Guimê

Ela também disse ter ficado feliz por viver o primeiro carnaval no Brasil, e agradeceu pela receptividade do povo brasileiro.

Muito feliz de poder estar aqui, é o meu primeiro Carnaval. Feliz de estar aqui, em outro país que considero a minha casa. A verdade é que o Brasil sempre me recebe com os braços abertos e estou muito grata com todas as pessoas do Brasil que gostam de mim”, concluiu.