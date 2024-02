Borussia Dortmund x Freiburg ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 23/24, HOJE (09/02)

Borussia Dortmund vs. Freiburg: Análise Prévia do Confronto

A Bundesliga volta à ação com um emocionante confronto entre Borussia Dortmund e Freiburg, marcado para acontecer no Signal Iduna Park nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024, às 19h30, horário do Reino Unido.

Situação Atual das Equipes:

O Borussia Dortmund teve seu início perfeito em 2024 interrompido no fim de semana passado, quando empataram em 0 a 0 contra o Heidenheim. Atualmente, ocupam a quarta posição na tabela, mas precisam da vitória para se manterem na briga pelas primeiras colocações.

Já o Freiburg, após um início irregular em 2024, está em busca de uma retomada de forma. Com a equipe atualmente na sétima posição, eles almejam se aproximar dos lugares de classificação para competições europeias.

Análise Tática e de Lesões:

O Dortmund enfrenta uma crise de lesões e doenças, com jogadores importantes como Marco Reus, Julian Brandt e Gregor Kobel indisponíveis. Além disso, Jadon Sancho está fora devido a uma lesão na virilha, enquanto Karim Adeyemi e Felix Nmecha também desfalcam o time. O técnico Edin Terzic terá que lidar com um time desfalcado, mas conta com o retorno de Marius Wolf.

Por outro lado, o Freiburg terá o retorno de Ritsu Doan, que estava ausente devido à Copa da Ásia. No entanto, eles enfrentam problemas com suspensões e lesões, incluindo a ausência de Merlin Rohl e Matthias Ginter.

Possíveis Escalações:

Borussia Dortmund: Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Ozcan, Can; Malen, Fullkrug, Bynoe-Gittens.

Freiburg: Atubolu; Kubler, Szalai, Gulde, Makengo; Eggestein, Hofler; Doan, Sallai, Grifo; Holer.

Palpite:

Prevemos uma vitória do Borussia Dortmund por 3 a 1. Apesar das dificuldades enfrentadas pela equipe em relação às lesões, eles devem conseguir impor seu jogo em casa. O Freiburg, por sua vez, está em uma fase irregular e pode encontrar dificuldades para superar o Dortmund em seu próprio terreno.

O confronto entre Borussia Dortmund e Freiburg promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando os três pontos por diferentes motivos. Será interessante ver como o Dortmund lidará com seus desfalques e se o Freiburg será capaz de aproveitar as oportunidades para surpreender.