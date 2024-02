GREMIO FECHA COM DU QUEIROZ, ESPECULADO NO VASCO

*lGrêmio acerta contratação do volante Du Queiroz

O Grêmio Football Porto-Alegrense está prestes a concretizar mais um reforço para a temporada. O clube gaúcho acertou a contratação do volante Du Queiroz, de 24 anos, que pertence ao Zenit, da Rússia. O jogador é aguardado na próxima semana em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo de um ano, com opção de compra fixada.

Segundo informações apuradas pelo portal ge, a direção gremista já chegou a um acordo tanto com o estafe do jogador quanto com o Zenit. Os russos aceitaram a proposta apresentada pelo Grêmio, e no momento, as partes estão em fase de troca de documentos. Du Queiroz já está se preparando para viajar para a capital gaúcha nos próximos dias, demonstrando o interesse mútuo na concretização do negócio.

A contratação de Du Queiroz representa a concretização de um desejo antigo da direção do Grêmio. No início de janeiro, o clube efetuou uma proposta para contratar o ex-jogador do Corinthians, porém, as negociações não avançaram naquela ocasião. Recentemente, o Vasco da Gama também demonstrou interesse no atleta e chegou a abrir conversas com seu estafe, recebendo uma resposta positiva. Entretanto, as negociações com o clube cruzmaltino acabaram por travar, abrindo espaço para o Grêmio finalizar o acordo.

Com a iminente chegada de Du Queiroz, o Grêmio fortalece seu elenco visando às competições que terá pela frente, demonstrando seu compromisso em buscar os melhores reforços para alcançar os objetivos traçados para a temporada. A expectativa dos torcedores gremistas é alta para ver o novo reforço em ação, contribuindo com sua qualidade técnica e experiência para o sucesso do clube em 2024.

Breno Lopes não chegará ao Vasco após pedida do Palmeiras por empréstimo de R$ 21 milhões

O tão aguardado empréstimo de Breno Lopes ao Vasco da Gama foi abruptamente interrompido devido a uma pedida considerada elevada por parte do Palmeiras. O clube paulista demandou a quantia de R$ 21 milhões para liberar o jogador, tornando a transação inviável para o Vasco.

A expectativa dos torcedores vascaínos foi frustrada diante das exigências financeiras do Palmeiras, que impossibilitaram a concretização do empréstimo do atacante. Breno Lopes, que despertou interesse do Vasco devido ao seu desempenho e potencial, não fará parte do elenco cruzmaltino neste momento.

Além disso, outra negociação que parecia encaminhada também sofreu reviravoltas. A vinda de Du Queiroz para o Vasco, conforme anunciado anteriormente pelo Canal FV, foi cancelada devido a questões relacionadas aos mantenedores do Zenit, clube russo vinculado ao governo Putin. A conexão entre esses mantenedores e a 777, empresa norte-americana associada ao Vasco, impossibilitou a concretização do acordo.

Apesar do Vasco ter tido tudo acertado com o jogador, as complexidades políticas e financeiras envolvendo as negociações resultaram em desfechos desfavoráveis para o clube carioca. A torcida aguarda novas oportunidades e reforços que possam contribuir para a equipe em futuras empreitadas.