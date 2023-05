Fiorentina x Basel: ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2022/23, CONFERENCE LEAGUE HOJE (11/05), PALPITES

O jogo entre Fiorentina x Basel acontece QUINTA (11/05) às 16 hs. O mandante da partida Fiorentina QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2022 – 2023.

Fiorentina x Basel – AO VIVO COM IMAGENS

Mais um jogo da Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE. A competição que é a TERCEIRA mais importante de clubes da Europa, claro, perde apenas para a Champions League, E PARA A LIGA EUROPA e começa EM SETEMBRO DE 2022 em sua fase de playoffs e mais tarde chega à fase de Grupos. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV.

Entretanto, se você acredita que a competição não é tão atrativa quanto a Champions, se engana. Grandes equipes estão na disputa, dentre elas. Não dá para perder um único jogo. Confira a tabela desta semana de jogos.

notícias e escalações

Fiorentina Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic

Basel Hitz; Lang, Kasim, Lopez; Ndoye, Xhaka, Burger, Millar; Males, Amdouni; Zeqiri

Liga Conferência

16:00 Juventus 2 x 1 Sevilla Semifinal 16:00 Roma 2 x 0 Bayer Leverkusen

Onde assistir Fiorentina x Basel Liga CONFERÊNCIA da UEFA, CONFERENCE LEAGUE, 2022 – 2023 QUINTA (11/05)

A competição será transmitida pela ESPN no Brasil (A FOX também pode transmitir algumas partidas). O Grupo Disney renovou até 2024 com a competição da UEFA para transmissões para o Brasil. Entretanto, este ano há novidades para o Brasil.

Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2022 – 2023

A Liga Conferência Europa da UEFA, abreviadamente Liga Conferência OU EM INGLÊS: CONFERENCE LEAGUE, é uma competição de futebol disputada por clubes europeus. Esta SERÁ a 4.ª competição de clubes do futebol europeu. Ela ficaria ‘abaixo’ em nível de importância, da Champions League, ou Liga dos Campeões e da Liga da Europa, que você acompanha aqui no MRNews. A temporada de 2022/2023 é a primeira que abrange os times pré-qualificados, a saber.

A Liga Europa da UEFA é uma competição continental de clubes de futebol organizada pela União das Associações Europeias de Futebol, a segunda mais prestigiada após à Liga dos Campeões da UEFA. Criada em 1971, era chamada de Taça da UEFA ou Copa da UEFA, até que em 2009 o nome foi alterado para a versão atual.

Campeão atual: Eintracht Frankfurt PróximaS dataS: qui., 8 de set. de 2022 – qua., 31 de mai. de 2023 Edições: 50 Local de disputa: Europa Outros nomes: Taça da UEFA; Copa da UEFA Sistema: Grupos e eliminatórias

ORIGEM

A origem desta competição emerge de 2008, com a extinção da Taça Intertoto. Desde então a UEFA planejava reorganizar uma terceira competição continental, acreditando que um torneio de nível inferior poderia servir como um meio para conferir aos clubes de menor expressão dos países-membros da entidade a possibilidade de avançar às fases finais de uma competição continental, dado que geralmente tais clubes costumam ser eliminados nas fases pré-eliminatórias tanto da Liga dos Campeões quanto da Liga Europa.

Entretanto, foi em 2018 que a UEFA confirmou a criação, além das regras dos classificados e da competição.

O formato da nova Liga Conferência replicará o da Liga Europa onde 32 equipes disputarão um total de 141 jogos ao longo de quinze semanas. Ademais, a proposta do novo torneio continental consiste em garantir que, ao menos, 34 países estejam representados na fase de grupo de uma das três competições de clubes da UEFA.

Com a qualificação a disputar-se em três pré-eliminatórias e um play-off, seguida de uma fase de grupos, com oito grupos de quatro equipas. Os primeiros classificados dos oito grupos classificam-se diretamente para os oitavos-de-final, enquanto os segundos classificados têm de disputar com os terceiros classificados da Liga Europa uma fase de dezesseis-avos-de-final. Após os oitavos-de-final, seguem-se os quartos-de-final, meias-finais e a grande final disputada em jogo único.

O vencedor da Liga Conferência terá um lugar garantido na fase de grupos da Liga Europa da época seguinte.

