Palestras e Dia da Beleza

Instituto Cândida Vargas encerra programação especial do Banco de Leite e da enfermagem

19/05/2023 | 20:00 | 80

Duas programações especiais se encerram, nesta sexta-feira (19), no Instituto Cândida Vargas (ICV) – A Semana de Incentivo ao Aleitamento Humano e a Semana da Enfermagem. As ações contaram com palestras, homenagens, dia de beleza, missa, entre outros momentos especiais.

As ações da Semana de Incentivo ao Aleitamento Humano foram internas e externas. “Concomitantemente, realizamos uma palestra sobre a doação de leite materno e a importância do aleitamento materno na Unidade de Saúde da Família do Timbó. Na oportunidade, nossa nutricionista Ingra Margareth participou de uma roda de conversa com as mamães que são atendidas na unidade”, informou a coordenadora do Banco de Leite do ICV, Malu Tavares.

Na palestra, a profissional da saúde explicou como é feito o aleitamento materno, a importância nutricional do leite materno para o recém-nascido e a importância do alimento nos seis primeiros meses de vida do bebê. Além disso, a equipe tentou prospectar possíveis doadoras que possam colaborar com a rede estadual de doação de leite materno.

Ainda durante o dia, foram realizadas palestras e atividades com as mamães à beira-leito. “Nesta ocasião, focamos em mostrar a elas os procedimentos para uma extração de leite eficiente. Ainda falamos sobre a importância do leite doado para os bebês internos da maternidade”, completou a coordenadora.

Doação – O Banco de Leite Zilda Arns realiza as atividades de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A mulher que amamenta e tem leite excedente deve ligar ou falar pelo WhatsApp (83) 99647-7511 e fazer o cadastro e/ou agendamento. Logo após, será feita uma análise do cadastro para saber se ela está apta a ser doadora. A central vai agendar um dia para a Rota Domiciliar ir até a casa da mãe e deixar o kit de coleta de leite materno.

Semana da Enfermagem – Durante esta sexta-feira também aconteceram às últimas atividades da programação especial voltada para os profissionais da enfermagem. Além do Dia de Beleza, foi realizada a posse dos membros da Comissão de Ética de Enfermagem. O evento ocorreu no auditório da maternidade.

Segundo a coordenadora da enfermagem do ICV, a programação especial da Semana da Enfermagem foi um sucesso. “Conseguimos cumprir com nossa missão de homenagear cada profissional que se dedica incansavelmente pelas pacientes e seus bebês. Em nossa programação, buscamos atualizar os profissionais com palestras e também cuidar da beleza da nossa equipe”, disse.