Moradores do Vista Alegre participam de oficina de jiu jitsu no Centro de Referência da Juventude

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Habitação Social, reuniu, nesta sexta-feira (26), crianças e adolescentes do Residencial Vista Alegre, em Colinas do Sul para uma oficina de jiu jitsu, no Centro de Referência da Juventude, em Mangabeira. A atividade faz parte da Colônia de Férias da Habitação 2024 através de uma parceria com a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (Sejer).

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, disse que já faz algum tempo que a Semhab realiza a colônia férias, com atividades dentro dos residenciais e também ações externas com passeios e atividades esportivas, como a oficina de jiu jitsu. Ela adiantou que a atividade faz parte do Programa Pós Ocupacional que presta assistência às famílias atendidas pelo Programa Habitacional do Município, que proporciona às pessoas uma mudança de hábitos que vão resultar numa melhor qualidade de vida.

“A Colônia de Férias da Habitação está terminando a terceira semana de atividades. As crianças e jovens já visitaram o Parque Arruda Câmara (Bica), a Fortaleza de Santa Catarina, em Cabedelo e fizeram um passeio de trem. Elas também participaram de atividades internas com brincadeira dentro dos condomínios Vista Alegre e Vista do Verde. Na próxima semana vamos encerrar as atividades com uma manhã de recreação em Barra de Gramame com os moradores do Residencial Vista Alegre e uma programação cultural com um cineminha para os moradores do Vista do Verde”, explicou Socorro Gadelha.

A Oficina de Jiu Jitsu foi ministrada pelo professor e faixa preta Marcos Antônio da Silva, que na ocasião fez uma série de exercícios com os meninos e as meninas e também contou um pouco da história do jiu jitsu que tem recebido muitos adeptos e no caso da Paraíba, tem revelado campeões brasileiros e mundiais.

“Através do Jiu Jitsu nós podemos mudar a vida de muitos jovens, pois eles recebem lições que vão servir para a vida toda, como despertar o interesse pelos estudos. Eles também passam a ter disciplina, pois através do esporte nós estamos formando cidadãos e cidadãs conscientes, no que eu aproveito para parabenizar o trabalho feito pela Semhab com esses jovens”, destacou o professor.

A dona de casa Josineide Silva fez questão de registrar a participação dos seus filhos, Ronald, de 11 anos e Ketlem, de sete anos. Ela contou que tem acompanhado os filhos nas atividades da Colônia de Férias, adiantando que Ronald, que é autista, tem evoluído depois que começou a participar de brincadeiras, dos passeios e das demais iniciativas promovidas pela equipe da Semhab dentro do residencial. Ela revelou que Ronald está se tornando uma pessoa mais sociável e tem interagido com as pessoas. De acordo com a mãe, antes da família ir morar no Residencial Vista Alegre, o filho vivia mais isolado.