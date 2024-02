Pesquisa do Procon-JP para carnes registra diferença de R$ 44,90 no preço do filé bovino

O consumidor folião que vai brincar o Carnaval em casa saboreando um bom churrasco precisa conferir a pesquisa de preços para carnes realizada pelo Procon-JP em supermercados e açougues de feiras livres da Capital, que registra uma diferença de R$ 44,90 no quilo do filé bovino sem cordão, oscilando entre R$ 50,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 94,90 (Supermercado Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa), variação de 89,80%. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

Mas a maior variação de toda pesquisa foi registrada no fígado bovino, 186,12%, com preços entre R$ 6,99 (Supermercado Assis – Mangabeira) e R$ 20,00 (Açougue Casa de Carne Prime – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 13,01, seguida da carne moída pronta, que oscila entre R$ 18,99 (Supermercado Latorre – Torre) e R$ 54,00 (Açougue Valeu o Boi – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 35,01.

O Procon-JP realizou o levantamento no dia 6 de fevereiro e visitou 49 estabelecimentos, coletando preços de 89 tipos de carnes, a exemplo da bovina (em cortes e moída, além de fígado), frango, miúdos de frango, bacon, linguiça e ovos (brancos e vermelhos).

Outras diferenças bem significativas foram encontradas no quilo da picanha nacional, R$ 41,00, com preços entre R$ 35,00 (Açougue do Vando – Mercado Central) e R$ 76,00 (Supermercado Pão de Açúcar – Epitácio Pessoa), variação de 117,14%; e na carne de sol, R$ 39,91, que oscila entre R$ 25,99 (Supermercado Manaíra – Manaíra) e R$ 65,90 (Supermercado Carrefour – Bancários), variação de 153,56%.

Frango – O Procon-JP registra, ainda, que o quilo da moela de frango está com a maior variação, 141,67%, com preços entre R$ 6,00 (Açougue Neto Aves – Mercado de Mangabeira) e R$ 14,50 (Mafisa – Mercado do Geisel), diferença de R$ 8,50. A maior diferença no preço do produto, no entanto, ficou com o quilo do coração, R$ 19,60, oscilando entre R$ 25,00 (Açougues Neto Aves – Mercado de Magabeira, RL Aves e Galeto Suave – Mercado do Bairro dos Estados) e R$ 44,60 (Cian – Mercado da Torre), variação de 78,40%.

Ovos – Nos preços dos ovos, a pesquisa encontrou a maior variação na bandeja com 30 unidades do ovo branco (sem marca), 57,50%, com preços entre R$ 12,00 (Carlos do Ovo – Mercado Central) e R$ 18,90 (Açougue do Lula – Mercado de Tambaú), também a maior diferença, R$ 6,90; seguida da bandeja de ovos vermelhos Avine 20 unidades, 50,05%, com preços entre R$ 9,99 (Supermercado Manaíra – Manaíra) e R$ 14,99 (Supermercado Mateus – Altiplano), diferença de R$ 5,00.

Acesse a pesquisa completa nos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br