Governo vai discutir minirreforma em março

Presente na reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa da Paraíba, o governador João Azevêdo (PSB) estipulou um prazo para definições sobre candidaturas de auxiliares e eventuais saídas do Governo. Ele disse que o tema entrará no radar do Palácio da Redenção no próximo mês de março.

É algo parecido com o que fez o prefeito Cícero Lucena (Progressistas), em João Pessoa. No caso de Cícero, ele avisou que pedirá a antecipação do prazo legal.

No Estado as desincompatibilizações de auxiliares, contudo, só precisarão ser feitas (legalmente) em junho.

“A reforma administrativa vai acontecer naturalmente para aqueles que pretendem disputar. Vamos discutir isso agora no mês de março”, avisou Azevêdo.

Atualmente pelo menos quatro auxiliares do 1º escalão da gestão estadual são pré-candidatos: Rosália Lucas, Jhony Bezerra e André Ribeiro, em Campina Grande; e Ricardo Barbosa, em Cabedelo.